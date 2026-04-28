Mansilla Mayor se convierte en el municipio número 75 en sumarse a la autonomía por la Región Leonesa
El Ayuntamiento ha aprobado la moción leonesista presentada por UPL con los votos a favor del PSOE.
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El Ayuntamiento de Mansilla Mayor ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma para la Región Leonesa, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León.
Se suma así a los consistorios que reclaman una autonomía propia que sería la número 18.
La propuesta, presentada por los concejales de UPL, Pedro Pinto Pérez y Telesforo Suárez Manga, ha salido adelante con los dos votos a favor de los leonesistas y cuatro del PSOE.
De esta forma, Mansilla Mayor es el municipio número 75 en sumarse a la petición de la Región Leonesa.