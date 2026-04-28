Mansilla Mayor se convierte en el municipio número 75 en sumarse a la autonomía por la Región Leonesa

El Ayuntamiento de Mansilla Mayor ha aprobado la moción en defensa de la creación de una comunidad autónoma para la Región Leonesa, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Se suma así a los consistorios que reclaman una autonomía propia que sería la número 18.

La propuesta, presentada por los concejales de UPL, Pedro Pinto Pérez y Telesforo Suárez Manga, ha salido adelante con los dos votos a favor de los leonesistas y cuatro del PSOE.

De esta forma, Mansilla Mayor es el municipio número 75 en sumarse a la petición de la Región Leonesa.