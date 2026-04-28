Una exposición en León dedicada a la reina Urraca I salta a la televisión

La exposición ‘Reina ella. Urraca I de León (1109-1126) ha saltado a la gran pantalla de todas las televisiones de España de la mano de La Aventura del Saber, un programa de La 2 de RTVE destinado a la formación y la divulgación mediante entrevistas y reportajes.

La exposición, dedicada a la primera mujer que gobernó por derecho propio un reino medieval en Europa es la protagonista de este reportaje, que tiene una duración de unos diez minutos y que los espectadores podrán ver ahora través de la plataforma digital RTVE.

Además, a lo largo del día, llegará a los espectadores de todo el mundo a través de las distintas señales del Canal Internacional de RTVE, lo que permite su difusión en diferentes ámbitos geográficos de Europa, América y Asia-Oceanía.

La Aventura del Saber lleva más de tres décadas de emisión diaria ofreciendo entrevistas y reportajes en profundidad. Se ha consolidado como uno de los espacios de servicio público más veteranos de la televisión pública gracias a su enfoque divulgativo. Por ello, la emisión de este reportaje con León y Urraca I como protagonistas en La Aventura del Saber, un espacio de referencia en la divulgación cultural, patrimonial y educativa, supone una importante oportunidad para ampliar el alcance del contenido y acercarlo a todos los públicos dentro y fuera de España.

Urraca I de León fue una mujer que cambió la historia. Así queda de manifiesto en la exposición ‘Reina ella. Urraca I de León’ que puede visitarse hasta el 7 de junio en el Museo de León. Se trata de una muestra excepcional, única por las obras que reúne, muchas de ellas inéditas, con 60 piezas llegadas de grandes museos de París, Londres o Nueva York, como marfiles, arquetas, códices o joyas, y única también por lo que representa esta reina leonesa en la historia. Entre sus grandes atractivos, una pieza histórica muy singular: una moneda con un león, considerado el primer símbolo heráldico europeo.

La exposición ‘Reina Ella. Urraca I de León’ cuenta con obras que difícilmente volverán a reunirse y algunas que nunca habían sido expuestas en Europa. Se trata del mayor proyecto museístico llevado a cabo en la ciudad de León, lo que supone un hito museístico y cultural que merece la pena disfrutar y descubrir. Un motivo de orgullo para la capital leonesa que ya han descubierto miles de personas desde su apertura al público el pasado mes de marzo.

Horario para visitar ‘Reina Ella’

‘Reina Ella. Urraca I de León [1109-1126]’ puede visitarse gratuitamente en el Museo de León hasta el 7 de junio en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas de martes a sábado. Los domingos y festivos la exposición abre de 10:00 a 14:00 horas y los lunes está cerrado.