La Feria del Libro de León marca “una nueva etapa”: 40 casetas, espacios emblemáticos y autores mediáticos

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural, ha presentado la que promete ser una de las ediciones más significativas de su historia reciente.

La 48ª Feria del Libro de León arrancará el próximo 14 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa institucional y creativa para el sector librero de la ciudad.

En la presentación oficial, la concejala Elena Aguado ha estado acompañada por Óscar García Fernández, nuevo presidente de la Asociación de Libreros de León.

Y por las directoras de la feria, Magalí Labarta y Eva Campesino. Aguado ha subrayado el optimismo ante esta "nueva etapa" que emprende el evento, augurando una feria "verdaderamente interesante" gracias a la renovación de su coordinación y liderazgo.

Bajo el lema ‘HuEllas’, la edición de este año propone una reflexión profunda sobre la lectura como un rastro de conocimiento.

El concepto busca rendir un tributo especial a las mujeres que han definido el pasado literario y a aquellas que construyen el presente.

Esta identidad visual ha sido plasmada por la ilustradora leonesa Laura G. Bécares, cuyo cartel muestra a una niña siguiendo un rastro en un bosque de siluetas de escritoras, guiada por el ‘Hada del tejuelo’.

La obra simboliza a las mujeres como las verdaderas guardianas del mundo de los libros.

40 casetas y espacios emblemáticos

Entre el 14 y el 24 de mayo, la plaza de San Marcelo y la calle Legio VII albergarán un total de 40 casetas.

El horario de apertura será de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 horas. La actividad no se limitará a los puestos de venta; la programación se diversificará en tres escenarios clave: una carpa central en la zona de las casetas, el Salón de los Reyes y el Salón de Actos de la calle Alfonso V.

Autores de primer nivel y talento leonés

La feria será el punto de encuentro entre grandes nombres de la literatura actual y su público. Entre los autores confirmados destacan: Pablo Rivero, referente del domestic noir, Susana Martín Gijón, figura clave del thriller histórico o Ana Iris Simón, que aportará su visión sobre la tradición.

También Bob Pop, con su mirada ácida sobre la actualidad o Marta J. Serrano, presentando su obra 'Oxígeno'.

El público juvenil contará con las firmas de éxito de Iria y Selene, Alina Not y Jara Santamaría.

El talento local tendrá un peso fundamental con la presencia de figuras como Tomás Sánchez Santiago, Vicente Muñoz, Antonio Manilla, Toño Benavides, Julio Llamazares o Raquel Presumido.

Además, el acto inaugural del día 14 (18:00h) contará con un pregón de excepción a cargo de la periodista Noemí Sabugal y la investigadora Janick Le Men.

Las directoras Eva Campesino y Magalí Labarta han hecho un llamamiento a las familias para "transitar y quedarse" en la feria. La programación incluye "acciones y actividades efímeras" y una agenda especial para los más pequeños coordinada por las Bibliotecas Municipales.

La música también tendrá su espacio gracias a la colaboración de la Escuela Municipal de Música y Artes Escénicas.

El evento servirá de homenaje a las librerías locales, que compartirán espacio con editoriales de toda España.

Entre los participantes se encuentran nombres históricos y nuevos sellos como Librería Universitaria, Eolas Ediciones, Asimov Cómics, Casa del Libro, Librería Pastor y Editorial Péndula, entre otras muchas (hasta completar las 40 casetas).

Para facilitar la afluencia de público al centro, la Asociación de Libreros y Telpark han alcanzado un acuerdo por el cual se repartirán 1.000 tickets de 60 minutos de parking gratuito en Ordoño II por compras realizadas en la feria.

Asimismo, la asociación de floristas Aleflor decorará el evento con una exposición de sus productos, maridando la belleza de las flores con la de los libros.