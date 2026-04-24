La Universidad de León premia el liderazgo de Ana del Ser con la primera medalla Reina Urraca

La Universidad de León ha querido que la primera Medalla Reina Urraca sea para la presidenta del TSJ de Castilla y León, Ana del Ser López, una figura que no solo destaca por una trayectoria brillante y llena de méritos, sino por haber sido capaz de modernizar los juzgados leoneses con una cercanía y un compromiso con lo público que van mucho más allá del despacho.

Es, en definitiva, un reconocimiento a esa labor constante que busca hacer la vida más fácil y justa para todos los ciudadanos de la provincia.

La elección de Ana del Ser para inaugurar esta medalla no es casual. Como la primera mujer en romper techos de cristal tanto en la Audiencia Provincial de León como en el TSJ de la comunidad, su figura encarna a la perfección los valores de autonomía y capacidad de transformación que representó la Reina Urraca hace nueve siglos.

Desde la ULE se destaca su labor callada pero constante para que los juzgados leoneses funcionen mejor y su esfuerzo por situar al sistema judicial de Castilla y León en el mapa de las redes de cooperación nacionales y europeas.

El acto de la festividad de San Isidoro, que se celebrará este lunes 27 de abril en el Aula Magna, tendrá también un momento para otro homenaje. La Universidad entregará la Medalla de Oro, a título póstumo, al profesor José Gerardo Villa Vicente. Es la forma que tiene la institución de abrazar el legado de un docente que dejó una huella imborrable en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, formando a generaciones de alumnos que hoy lloran su pérdida.

Además de estos reconocimientos, el Aula Magna se llenará de nuevas túnicas con la imposición de insignias a los doctores del último curso, la entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, los Diplomas-Mención de la Alianza EURECA-PRO y también, las distinciones por los 25 años de servicio y las jubilaciones del personal, una forma de dar las gracias a quienes han dedicado media vida a la ULE.