León se prepara para el gran eclipse de 2026 con una jornada científica de la mano de la Agencia Espacial Europea

Anik de Groof, directora de la misión Solar ORBITER de la ESA y Juan Ángel Vaquerizo, astrofísico y divulgador científico. Montaje con imágenes de X y Agencia Espacial Europea.

León ha comenzado a levantar la mirada hacia el cielo, contagiada por la expectación de uno de los espectáculos, el gran eclipse de este próximo verano.

El próximo miércoles 29 de abril, la Universidad de León se convertirá en un gran observatorio de conocimiento gracias a una jornada organizada por la Agencia Espacial Europea.

Este encuentro nace con la idea de prepararnos para el gran eclipse solar de 2026, ayudándonos a entender mejor a ese vecino tan familiar como desconocido que es nuestro Sol.

La cita será en el Salón de Actos de la Escuela de Ingenierías, a partir de las doce y media de la mañana, en una sesión pensada para que todos podamos participar de la ciencia.

Para guiarnos en este viaje espacial contaremos con la presencia de dos científicos que viven el día a día entre satélites y telescopios.

Anik de Groof, quien dirige la misión Solar Orbiter, nos contará de tú a tú cómo se estudia el Sol desde el espacio y por qué es tan importante para nuestra vida cotidiana comprender sus reacciones. Junto a ella estará Juan Ángel Vaquerizo, un astrofísico que tiene el don de hacer fácil lo difícil.

Él será el encargado de explicarnos la magia que se esconde tras la sombra de un eclipse y cómo estos momentos tan especiales logran que, por un instante, todos volvamos a sentir curiosidad y asombro por la astronomía.

El evento es de entrada libre para todo el público y cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento de León y los estudiantes de Ingeniería Aeroespacial de la propia universidad.

Esta charla no es un acto aislado, sino que supone el punto de partida oficial de las actividades programadas para el 12 de agosto.

Ese día, León se transformará en uno de los principales centros de reunión en España para observar el eclipse solar en una experiencia colectiva de conocimiento.

Tanto Anik de Groof como Juan Ángel Vaquerizo aportan una trayectoria de gran prestigio a este encuentro.

Mientras De Groof ha coordinado algunas de las misiones de observación solar más relevantes de Europa, Vaquerizo es una figura clave en la educación científica a través de su labor en instituciones como el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.