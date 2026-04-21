Más que una feria, una apuesta por el futuro: Astorga presenta su gran cita del queso con la educación como bandera

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga ha sido el escenario de la puesta de largo de la Feria del Queso 2026, una cita que ya se ha ganado un nombre propio en el calendario de la ciudad.

El alcalde, José Luis Nieto, acompañado por el director provincial de Educación, Alberto Natal, y el profesor Jonathan Garrote, ha desgranado una programación que busca fusionar el placer de la gastronomía con el impulso de la formación profesional y el desarrollo del tejido empresarial de la comarca.

Este año, la figura del mantenedor recae en Jonathan Garrote, docente del instituto de formación profesional de la ciudad y reconocido divulgador gastronómico. Se cierra así un círculo simbólico, ya que en la edición anterior el honor fue para una alumna de sus ciclos formativos.

Alberto Natal ha destacado este gesto como una muestra de la sensibilidad del Ayuntamiento hacia una educación que ha dejado de ser la hermana pequeña para convertirse en una pieza clave del empleo en la zona.

Según el director provincial, es vital que el talento se quede en la zona y que la industria agroalimentaria sirva de puente para que los jóvenes no tengan que marcharse fuera.

Un despliegue de sabores de toda España

La feria contará con veinte expositores que traerán lo mejor de sus tierras desde León, Cantabria, Navarra, Extremadura y Galicia. El jueves 30 de abril se dará el pistoletazo de salida a las 11:30 horas con la inauguración oficial.

Apenas una hora después, el Hotel Gaudí acogerá la primera masterclass técnica a cargo de Jonathan Garrote y la quesería zamorana Hircus, centrada en las aplicaciones culinarias del queso.

El programa técnico continuará con catas especializadas de Quesos Idiazabal, La Chata o la quesería Daniel Alberto.

La oferta gastronómica se elevará con los espectáculos de cocina en directo de chefs locales de renombre. Jesús Prieto Serrano, del Restaurante Serrano, demostrará cómo el queso puede brillar mucho más allá de una simple tabla de embutidos.

Por su parte, Mónica López, de Casa Kika, aportará su visión internacional utilizando los quesos artesanos leoneses como base para salsas de cocina global.

El domingo se presentará, además, una charla sobre el queso Tozudo azul, madurado de forma singular en una mina de hierro.

Ocio para todas las edades y tradición maragata

La organización ha querido ir un paso más allá para que la feria sea un evento familiar.

Por primera vez, los niños y adultos podrán disfrutar de un vuelo cautivo en globo en el patio de González Álvarez, alcanzando hasta veinticinco metros de altura para ver la ciudad desde otra perspectiva.

Además de la espectacular fondue de queso en la jaima de la organización el viernes por la tarde, la música tradicional será la encargada de llenar las calles con los pasacalles de los grupos Sartaina y Aire de Perales.

Para participar en las charlas, catas y demostraciones de cocina en el Hotel Gaudí, los ciudadanos deberán recoger previamente sus invitaciones en el Ayuntamiento o en la carpa de la organización, ya que el aforo es limitado y en ediciones anteriores el éxito de público obligó a colgar el cartel de completo.

La clausura de la feria tendrá lugar el domingo a las 19:30 horas con el sorteo de una gran cesta de productos que, como cada año, simboliza el agradecimiento de los feriantes a una ciudad que vive su gastronomía con orgullo.