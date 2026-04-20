La Universidad de León busca tierras raras en lodos mineros de Jordania: los investigadores usan imágenes de satélite

Investigadores de la Universidad de León (ULE) se han desplazado recientemente a Jordania para encabezar el proyecto de vanguardia denominado Hyperlandform mediante el uso de imágenes hiperespectrales captadas por satélite y sensores de laboratorio.

El objetivo principal de los trabajos, liderados por los profesores Eduardo García-Meléndez y Montserrat Ferrer, es la detección de minerales de interés económico, como las tierras raras, y la evaluación del impacto ambiental derivado de los residuos mineros en este país.

La investigación se basa en el uso de imágenes hiperespectrales, una tecnología que permite obtener un espectro detallado de cada punto del terreno para facilitar la identificación precisa de minerales.

Estas tareas se centran especialmente en áreas con grandes acumulaciones de escombreras y lodos procedentes de explotaciones de fosfatos, materiales que podrían albergar minerales estratégicos y que, debido a su cercanía a zonas urbanas, representan un riesgo potencial de contaminación por dispersión.

Para el desarrollo del trabajo de campo, el equipo de la ULE ha colaborado estrechamente con expertos de la Yarmouk University, la Al-Hussein Bin Talal University y personal de la Jordan Phosphate Mines Company.

Este proyecto, financiado por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, incorpora además técnicas de aprendizaje automático (machine learning) para el análisis de las muestras de suelo recogidas, consolidando a la Universidad de León como un referente en teledetección aplicada a la geología ambiental.