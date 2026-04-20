Proponen una nueva solución para la llegada de FEVE a León: reduciría el plazo a la mitad y costaría tres veces menos

Isabel López, Eduardo Tocino, Carlos Prieto , Mariví Gutiérrez y Consuelo García en las vías de la antigua línea de FEVE junto a la estación de Matallana, en el centro de León

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) en León ha vuelto a poner sobre la mesa una nueva posible solución técnico-jurídica para la llegada del tren hasta la estación de la Avenida de Padre Isla, en pleno centro de la capital leonesa.

Una propuesta que, según el estudio de su equipo de asesoramiento, podría suponer un coste de entre 57 y 61 millones de euros, es decir, tres veces menos que las soluciones anteriormente propuestas, y estaría en marcha en un plazo que sería la mitad que en las otras alternativas, unos cuatro años.

"Una vez más, la plataforma hace el trabajo de las instituciones", han lamentado en un comunicado remitido a la prensa. En este sentido, han denunciado la "desidia" del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de las "mentiras" de algunos políticos.

Tras presentar el pasado mes de enero un primer informe avalado por el Grupo de Investigación en Ingeniería Ferroviaria de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que se basaba en las nuevas tecnologías, llega una nueva alternativa que contempla la tracción híbrida diésel-baterías.

"Es una solución en la que hay tramos de recorrido con consumo de gasoil, para tracción y recarga de baterías, y otros con consumo eléctrico exclusivo", han precisado.

De esta manera, la propuesta "permitiría dar servicio con baterías al paso por las zonas urbanas de algunas poblaciones, además de entre Padre Isla y La Asunción".

Para afrontar esta solución, únicamente "sería necesario recrecer los andenes del tramo urbano". Por ello, consideran esta alternativa como "perfectamente viable desde el punto de vista técnico".

Pero también han recalcado que sería una opción "más económica" que otras que se basan en las nuevas tecnologías. Asimismo, es "más inmediata" que el uso de hidrógeno, por ejemplo, que no supondría una implantación a corto plazo.

Ante todo esto, consideran "imprescindible" que para adoptar esta solución u otras que se "flexibilice la postura de los representantes estatales en materia de combustibles destinados al transporte ferroviario de viajeros en líneas no electrificadas".

Así, piden que admitan que "la sustitución paulatina del diésel convencional por biodiésel o combustibles sintéticos de emisiones neutras denominados e-fuel no requiere cambios en el material móvil".

"Es una opción nada desdeñable para una transición hacia la sostenibilidad del sistema", han insistido en su escrito.

Es más, han asegurado que en estos momentos se está llevando a cabo un contrato de fabricación y suministro de nuevas unidades de ancho métrico en las que se incluye la utilización diésel.

En concreto, se refieren al contrato de Renfe número 4500035049, formalizado el 29/12/2020, que en su anuncio de licitación establece como objetivo el "suministro de (31) vehículos autopropulsados de ancho métrico: suministro de piezas de parque, almacén inicial de repuestos y utillajes; y mantenimiento de primer nivel durante 15 años (12 trenes)".

De estos 31 vehículos, puntualizan que cinco son híbridos diésel-eléctricos y, aunque ninguno de ellos podría usarse para prestar servicio tranviario en el tramo urbano de León, creen que el contrato puede ser "la base de una solución a corto plazo para la recuperación del servicio hasta Padre Isla".

"Bastaría fabricar unos trenes idénticos a los híbridos contratados, sustituyendo el sistema de tracción eléctrica por baterías embarcadas en el propio vehículo, con recarga en trayecto, y añadiendo los sistemas de frenado y señalización adecuados a las necesidades derivadas de la explotación tranviaria", han sentenciado.