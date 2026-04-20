Fallece Santos Llamas, expresidente de Caja España en su etapa más convulsa y figura clave del empresariado leonés

El empresario leonés y expresidente de Caja España entre 2006 y 2010 Santos Llamas ha fallecido esta pasada noche a los 77 años de edad.

Nacido en Cea (León) en 1949, su etapa de mayor relevancia pública comenzó en 2006, cuando accedió a la presidencia de Caja España, cargo que ocupó hasta octubre de 2010, cesando tras la fusión con Caja Duero.

Unos años que estuvieron marcados por la polémica gestión de préstamos y refinanciaciones a sus compañías, precisamente en plena crisis inmobiliaria.

Aunque el Banco de España calificó estas operaciones de irregulares y se abrió una investigación judicial, el caso finalmente no prosperó al haber prescrito los posibles delitos.

En su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre las Cajas de Ahorro ante las Cortes de Castilla y León, Llamas defendió que nunca recibió un trato de privilegio y que las reestructuraciones de su deuda fueron conformes a la legalidad vigente en un contexto de colapso financiero.

El leonés aseguró además que se ausentaba de las reuniones del consejo cuando se trataban asuntos que afectaban a sus intereses personales.

Arquitecto técnico de formación, Llamas también fue promotor inmobiliario y desarrolló su trayectoria profesional en el sector de la construcción en Construcciones Carriegos.

También lideró en 2005 la adquisición de la aerolínea Lagun Air y en 2003 fundó la Fundación Carriegos, dedicada a la terapia ecuestre para personas con discapacidad. Por esta labor, recibió en 2006 la Cruz de Oro de la Solidaridad Social de manos de la Reina Doña Sofía.

Desde la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) han lamentado su fallecimiento y lo han calificado como una "figura clave en la evolución económica y empresarial de la provincia".

Fele ha destacado que Santos Llamas ha sido "uno de los grandes impulsores del desarrollo empresarial de León, deja tras de sí una trayectoria marcada por el liderazgo, la visión estratégica y su firme compromiso con el tejido productivo leonés".

En un comunicado, los empresarios leoneses han subrayado que a lo largo de su carrera estuvo muy vinculado al sector de la construcción, pero también lo estuvo en el ámbito financiero y social. "Nombrado Empresario del Año 2005 por FELE, su figura ha estado siempre ligada a la defensa de la empresa como motor de progreso y generación de empleo", concluyen.