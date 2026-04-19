La alternativa leonesista al Día de CyL: “El 23 de abril no tenemos nada que celebrar y mucho que reivindicar”

UPL ha mostrado su apoyo a la convocatoria del V Caminu La Libertá que está organizado por la Asociación Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista que va a tener lugar el próximo 23 de abril a las 12:00 horas en León.

La salida tendrá lugar en el inicio de Ordoño II, junto a la plaza de Guzmán y con llegada a la Plaza Mayor.

“Desde UPL consideramos que esta convocatoria vuelve a convertirse, cinco años después de su nacimiento, en la verdadera cita reivindicativa de los leoneses en una jornada en la que nuestra tierra tiene mucho que decir y mucho que reclamar”, asegura la formación en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Frente a una fiesta de Villalar que “ni representa a León ni forma parte del sentir de la inmensa mayoría de los leoneses”, y que “cada año pretende imponerse desde la Junta con dinero público para celebrar una identidad artificial ajena a nuestra historia”, añaden.

Para ellos, el Caminu la Llibertá “simboliza justamente lo contrario”. Es “la defensa de lo nuestro, de nuestra identidad, de nuestra autonomía y de nuestro derecho a decidir sobre el futuro de la Región Leonesa”, apuntan.

Por eso desde UPL apoyan la reivindicación de la convocatoria de Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista en defensa del territorio leonés “frente a proyectos impulsados desde la administración autonómica que resultan perjudiciales para nuestros pueblos y nuestro medio rural”.

“No podemos aceptar que León, Zamora y Salamanca sigan siendo tratadas como una colonia a explotar, donde se instalen aquellos proyectos que nadie quiere en otros lugares mientras se nos niegan inversiones estratégicas, industria, empleo e infraestructuras, frente a lo que defendemos un modelo de desarrollo propio, equilibrado y decidido desde la Región Leonesa”, aseguran a través del escrito.

Desde UPL señalan que “respaldamos las reivindicaciones en favor de unas infraestructuras dignas para la provincia y la Región Leonesa, como la mejora de FEVE y su llegada al centro de León, la reapertura de la Ruta de la Plata, el impulso del Corredor Atlántico, el desarrollo de Torneros, los puertos secos y las plataformas logísticas pendientes”.

La formación hace “un llamamiento no solo a nuestros militantes y simpatizantes, sino a todos los leoneses, para que participen en este V Caminu la Llibertá y alcen su voz en defensa de nuestra tierra”.

“Porque el 23 de abril los leoneses no tenemos nada que celebrar en Villalar, pero sí mucho que reivindicar en León. Porque León no es Castilla, y porque la autonomía de la Región Leonesa sigue siendo más necesaria que nunca”, finalizan.