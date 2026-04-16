Los leonesistas no celebrarán el Día de la Comunidad y atacan al delegado de la Junta: “No entiende lo que es ser leonés”

UPL ha criticado, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, haya presentado “a bombo y platillo” los actos organizados para la provincia por la Junta para “conmemorar una derrota el 23 de abril”, apuntan.

Apuntan que el acto organizado “no es más que otro fasto con dinero público cuando hay muchas otras necesidades en educación y sanidad” antes que la de “celebrar una derrota con unos costes que ya veremos si no tienen el mismo sesgo que llevó a UPL a presentar denuncia en Fiscalía, actualmente en tramitación”.

Un asunto que UPL llevará a las Cortes, una vez constituidas y en funcionamiento para “solicitar los contratos de todos los conciertos en la Comunidad para comprobar si no existe un auténtico despilfarro de fondos públicos que no se compadecen con el normal caché de los artistas y la organización del concierto”.

Aseguran que que el delegado de la Junta hable de que estos conciertos “sirven para reforzar el sentimiento de Comunidad es “no entender lo que es la identidad leonesa, ni entender loque es el leonesismo, y el desapego a una comunidad impuesta como la que lamentablemente nos ha tocado vivir a los leoneses”, añaden.

“Si bien es posible que teniendo en cuenta que el delegado de la Junta no es leonés, posiblemente todavía no haya entendido lo que supone el serlo, y desde luego bien podría la Junta destinar estos fondos a inversiones más necesarias”, añaden.

Por todo ello, desde UPL aseguran que “no vamos a celebrar absolutamente nada el día 23 de abril”, porque “nada hay que celebrar”, y desde luego “los castellanos deberían de mirar a ver qué sentido tiene celebrar una derrota, que no es más que un fracaso, como lo es esta comunidad autónoma”.