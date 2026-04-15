Prende el colchón de su celda y agrede de gravedad a cuatro trabajadores en la cárcel de Mansilla de las Mulas

Cuatro trabajadores han resultado heridos en una nueva agresión en el Centro Penitenciario de León, en Mansilla de las Mulas, como ha informado ACAIP a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El suceso se ha producido este 14 de abril cuando un interno ha prendido fuego al colchón de su celda.

Una vez controlada la situación y garantizada su integridad, agredió a cuatro trabajadores que tuvieron que ser atendidos por los servicios médicos del centro y posteriormente en hospitales de León por la gravedad de las lesiones.

Los hechos ocurrieron en el módulo 1, donde conviven más de cien internos en un espacio habilitado para 72, una situación de "masificación insostenible” que incrementa la tensión y multiplica los riesgos.

Desde ACAIP han denunciado que esta violencia “ya no es algo puntual: en lo que va de año son 11 los trabajadores agredidos en el Centro Penitenciario de León, con peleas, incidentes y agresiones que se repiten prácticamente a diario”.

La prisión de León ha pasado de albergar 840 internos a superar los 1100 en poco más de un año, lo que supone un aumento del 32% haciendo cada vez más difícil desarrollar el trabajo con unas mínimas garantías de seguridad.

Desde ACAIP han advertido “de que no se trata de hechos aislados, sino del resultado directo del deterioro de la seguridad y la falta de medios”.

“Si no se adoptan medidas urgentes y eficaces, las consecuencias pueden ser todavía más graves”, finalizan.