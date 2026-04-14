Muere a los 76 años Álvaro Díez, secretario general de la Federación Leonesa de Empresarios

La Federación Leonesa de Empresarios (FELE) ha lamentado profundamente la muerte de Álvaro Díez González, secretario general de la organización, este 14 de abril de 2026 y tras una larga enfermedad.

Nació en La Robla, en 1950 y era licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha estado vinculado a FELE durante más de cuatro décadas, desde su incorporación el 1 de mayo de 1981 como gerente.

Fue en 2004 cuando asumió la Secretaría General, desempeñando desde entonces la máxima responsabilidad ejecutiva de la organización.

Su labor trascendió el ámbito provincial, participando activamente en organizaciones empresariales de ámbito autonómico y nacional como CEOE, CEPYME, CEOE Castilla y León (antes CECALE) y CONFEMETAL.

En CEOE formó parte de su Junta Directiva, reflejo de su profesionalidad, experiencia y capacidad de representación, desde donde defendió los intereses de las empresas leonesas.

“Su pérdida deja un profundo vacío en el ámbito asociativo y económico, donde se consolidó como una de las voces más firmes y respetadas en la defensa de la iniciativa privada en nuestra provincia”, han asegurado desde FELE.

“Será recordado como un negociador hábil y un firme defensor del Diálogo Social. Para él, defender a la empresa era, sobre todo, defender el empleo y el bienestar de la sociedad, y afrontaba cada reto con carácter y determinación”, han añadido desde la organización.

Más allá de sus destacados logros profesionales, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado destacan “su integridad, su capacidad para superar dificultades y su generosidad al apoyar y guiar a las nuevas generaciones”.

La Federación Leonesa de Empresarios ha expresado su reconocimiento a su dedicación y trayectoria, y traslada su más sentido pésame a sus familiares, en especial a su mujer y sus dos hijos, así como a sus amigos y compañeros.