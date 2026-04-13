Los cuerpos no reclamados que forman a los médicos del futuro en León: "Reciben un uso digno y respetuoso"

. La rectora, Nuria González, y el presidente de la mancomunidad SERFUNLE, Vicente Canuria, han firmado un convenio ULE

Cada año, decenas de personas fallecen sin que ningún familiar o allegado reclame sus cuerpos, quedando en un anonimato que puede tener un nuevo sentido.

En estos casos, y siempre bajo estrictos controles legales y éticos, los restos pasan a custodia de entidades públicas como servicios funerarios o mancomunidades, donde pueden ser destinados a fines científicos y docentes.

Este proceso, que prioriza la dignidad y el respeto hacia los fallecidos, permite que quienes no tuvieron despedida aporten a la formación de futuros profesionales de la salud y al avance del conocimiento médico.

De esta manera, la Universidad de León ha dado este lunes un paso decisivo hacia la implantación de su esperado grado en Medicina. La rectora, Nuria González, y el presidente de la mancomunidad SERFUNLE, Vicente Canuria, han firmado un convenio que permitirá la cesión de restos humanos y óseos con fines exclusivamente académicos, docentes y de investigación científica.

El acuerdo, de “profundo calado” tanto educativo como social, permitirá a los futuros estudiantes trabajar desde el inicio con material real, algo considerado esencial en su formación.

La medida tendrá un impacto directo en la asignatura de Anatomía Humana, que comenzará a impartirse en el segundo semestre del próximo curso.

“Este acuerdo nos permite reforzar nuestra capacidad docente y nuestra responsabilidad como institución pública en la formación de futuros profesionales de la salud”, destacó la rectora Nuria González, quien subrayó la importancia de combinar tecnología y práctica real.

“Hablamos de una formación híbrida, en la que el aprendizaje virtual se complementa con el contacto directo con material humano”, añadió.

González también quiso poner en valor la colaboración institucional: “La disposición de SERFUNLE ha sido imprescindible para seguir avanzando en la implantación de los estudios de Medicina con los máximos estándares de calidad”.

Pero este no será el único apoyo. La rectora avanzó que el Consejo de Gobierno ya ha aprobado un acuerdo con el Centro de Donación Nacional de la Universidad Complutense para la cesión de cuerpos, lo que permitirá ampliar aún más los recursos docentes disponibles para los estudiantes.

Desde SERFUNLE, Vicente Canuria defendió el valor del convenio más allá del ámbito académico. “No es posible formar a profesionales de la medicina sin materiales reales que garanticen una enseñanza de calidad”, afirmó con contundencia.

El presidente explicó que los restos proceden del osario de la entidad y pertenecen a personas no reclamadas, un aspecto que, lejos de generar controversia, se aborda desde el respeto más absoluto.

“Reciben un uso digno, respetuoso y útil, siempre bajo estricto cumplimiento normativo”, aseguró.

Canuria insistió en las garantías legales y éticas del proceso: “El convenio nace desde el máximo respeto a la dignidad de las personas fallecidas, con un control absoluto de trazabilidad, supervisión y cumplimiento de la legalidad vigente”.

Además, expresó su satisfacción por formar parte de un proyecto que refuerza el papel de la institución académica: “Es un orgullo participar en una iniciativa que acerca a la Universidad de León a su consolidación como referente formativo en el ámbito sanitario”.

Cuatro años de colaboración

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros dos, y establece la cesión gratuita y temporal de los restos, que deberán ser custodiados y tratados por la Universidad bajo estrictas condiciones de seguridad, normativa sanitaria y buenas prácticas académicas.

El documento también deja claro que estos materiales no podrán ser cedidos ni transferidos a terceros y que su uso estará limitado exclusivamente a fines docentes, de investigación y conservación académica.

Este acuerdo se enmarca en una estrategia más amplia de la Universidad de León para implantar el grado en Medicina con los máximos estándares.

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de una sala de disección en la Facultad de Ciencias de la Salud.

El nuevo espacio, de entre 250 y 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, contará con zonas de preparación de muestras, recepción de material y almacenamiento, y estará listo para acoger a los estudiantes cuando arranque la asignatura de Anatomía el próximo curso.