Dos emotivos homenajes a los represaliados por el franquismo en León: "En las cunetas del silencio aún late la historia"

El homenaje a los represaliados por el franquismo en León, este sábado Peio García ICAL

El antiguo campo de tiro del barrio de Puente Castro, donde más de 1.000 republicanos fueron fusilados durante la dictadura franquista, y la capilla laica del cementerio de León han acogido este sábado sendos homenajes a los represaliados por el franquismo.

Dos actos que han sido organizados por el Foro por la Memoria de León con motivo del 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que tendrá lugar el próximo martes, 14 de abril.

Intervenciones reivindicativas, canciones y música han protagonizado los actos programados por un colectivo que ha subrayado que "en las cunetas del silencio aún late la historia que quisieron borrar".

"Hay manos que escarban la tierra no solo para hallar huesos, sino para devolver nombres, dignidad y memoria", ha destacado.

El Foro por la Memoria de León ha añadido que estos actos "transforman el olvido y no-memoria propiciado por la dictadura, en un lugar de la memoria".

"Recuerda la verdad de lo que ocurrió y los motivos que siguen impulsando actualmente a seguir luchando por una tercera república de la justicia social, el trabajo digno y la solidaridad", ha zanjado la organización. Un emotivo homenaje a los represaliados casi un siglo después.