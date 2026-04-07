Luz verde a la restauración de Las Médulas: los daños en el Patrimonio de la Humanidad son "puntuales y reversibles"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy el informe redactado por el Grupo Autónomo de Expertos sobre el alcance del incendio sufrido el pasado verano en Las Médulas.

El documento, basado en los estudios de emergencia del CSIC, concluye que los daños en el Bien de Interés Cultural (BIC) han sido "puntuales y reversibles", manteniendo preservados los atributos que sustentan su Valor Universal Excepcional, como las evidencias arqueológicas romanas y la configuración del paisaje minero.

No obstante, el informe advierte de una mayor vulnerabilidad ante la erosión y el arrastre de sedimentos debido a la pérdida de cobertura vegetal, lo que exige una intervención estratégica para garantizar la integridad del sitio a largo plazo.

El plan de actuación detallado por la Consejería se estructura en tres fases temporales.

A corto plazo, se priorizará la estabilización de suelos mediante acolchado, la protección de elementos arqueológicos expuestos y el apoyo económico a los residentes afectados.

A medio plazo, las acciones se centrarán en la recuperación del castañar a través de reforestación selectiva, la rehabilitación de infraestructuras turísticas y la consolidación de un sistema de vigilancia ambiental.

Finalmente, a largo plazo, el Plan de Recuperación Post-Desastre se integrará en un Plan Integral de Gestión del Sitio, previsto para finales de 2026, que funcionará como el marco definitivo de gobernanza y desarrollo sostenible para el Espacio Cultural.

Gestión unificada

Santonja ha subrayado que la gestión unificada es fundamental para el éxito de este proceso, destacando la colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Fundación Las Médulas y el resto de agentes implicados.

El documento ya ha sido trasladado al Ministerio de Cultura para su remisión a la UNESCO y será presentado esta semana en el Consejo de Patrimonio Histórico en Sigüenza como un ejemplo de buenas prácticas.

Para garantizar la transparencia y facilitar el acceso a la información, la Junta ha habilitado la descarga del informe completo en su portal web de Patrimonio Cultural.

El consejero concluyó agradeciendo la labor técnica de expertos como José Ignacio Gallego, Rand Eppich, Jorge Vega y Darío Álvarez, así como la profesionalidad del CSIC en la evaluación de riesgos.