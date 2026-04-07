Amplio operativo para localizar a un cazador desaparecido entre León y Asturias: localizado su coche en San Isidro

La Guardia Civil mantiene activo un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre cuya desaparición fue comunicada durante esta madrugada tras salir a cazar en la zona del concejo de Aller.

Según han informado fuentes del operativo, a las 01:30 horas de hoy la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía trasladó al Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil la llamada de una mujer que alertaba de que su marido había salido por la mañana a cazar en la zona de Aller y no había regresado ni había vuelto a tener noticias de él.

La mujer también indicó que ambos disponen de una propiedad en ese concejo.

Tras recibir el aviso, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Moreda se desplazó al lugar para realizar las primeras comprobaciones.

Paralelamente se alertó a las patrullas de tráfico de la zona con el fin de intentar localizar el vehículo del desaparecido.

A las 02:20 horas, el coche fue localizado en San Isidro, lo que motivó la coordinación inmediata con el COS de la Guardia Civil de León, que movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero.

Con la llegada de la mañana, el dispositivo se amplió con la incorporación del helicóptero y el GREIM de la Guardia Civil de Asturias, que están peinando la zona comprendida entre el Lago Ubales (Caso) y la ruta de senderismo de Wamba.

En la búsqueda también participan efectivos del 112 Asturias, con helicóptero y grupo de rescate, así como personal de Emergencias 112 Castilla y León.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) ha sido establecido por la Guardia Civil de León en el aparcamiento del inicio del Camino de Wamba, en el término municipal de Puebla de Lillo, desde donde una oficial coordina las labores de búsqueda.

En el operativo intervienen además diversas unidades de la Comandancia de León, entre ellas Seguridad Ciudadana, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC) —que opera con un dron—, el GREIM de Sabero y la Unidad Aérea de León, cuya incorporación está prevista a lo largo de la tarde.

Las autoridades consideran, por el momento, que se trata de una desaparición de carácter involuntario, mientras continúan las labores de rastreo en la zona.