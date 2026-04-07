La alcaldesa de Fabero pide la dimisión de Cendón (PSOE) ante el juicio que se desarrolla en la Audiencia contra su tío

La alcaldesa de Fabero (León), Mari Paz Martínez, ha pedido hoy la dimisión o expulsión del secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ante el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial contra el exalcalde de esta localidad, y además tío del líder socialista provincial, Demetrio Alfonso Canedo, acusado de un presunto delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Martínez denuncia el “doble rasero” del PSOE, que la apartó a ella de la candidatura socialista en las pasadas elecciones municipales por tener un juicio pendiente, y que colocó a Canedo como número uno de la lista

Mientras ahora, cuando se juzga un caso de corrupción, se le mantiene como portavoz de la formación en el Ayuntamiento. Por ello considera que Cendón debería dimitir.

La regidora, quien abandonó las siglas y logró la alcaldía de la localidad como independiente, cree que Canedo también debería apartarse.

Aunque le desea lo mejor en el juicio, en el que se le reclaman tres años y medio de prisión por firmar un documento en el que se certificaba que unas obras estaban finalizadas cuando ni siquiera habían comenzado.