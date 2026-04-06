Del revuelo por la aparición de chinches en el Hospital Monte San Isidro a las cucarachas muertas en el de León

En las últimas horas, el Complejo Asistencial Universitario de León (Caule) y el Hospital Monte San Isidro, dependiente este segundo de la misma gerencia que el primero, han sido objeto de polémica por la aparición de cucarachas muertas y chinches, respectivamente.

Sin embargo, la gerencia del Caule ha emitido sendos comunicados para aclarar la situación. Con respecto a las cucarachas muertas en el centro hospitalario de la capital leonesa, han explicado que el vídeo que se ha viralizado corresponde a la planta -1 del edificio, siendo las imágenes "el resultado de la última fumigación mensual nocturna -de madrugada-, programada en las arquetas".

En este sentido, han resaltado que esto se debe a que las cucarachas muerten "tanto en las arquetas como en el exterior (salen a morir al exterior), y se barren a la mañana siguiente a la fumigación".

Con este pretexto, han querido tranquilizar a usuarios y trabajadores tras viralizarse las imágenes, apuntando que esta es la información que les ha trasladado la empresa que se encarga del Servicio de Limpieza del Caule.

Por otro lado, sobre la existencia de chinches en el Hospital Monte San Isidro, que pertenece y depende de la gerencia del Caule, han relatado que todo ocurrió el pasado miércoles 1 de abril, sobre las 13:00 horas.

En ese instante, el servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Caule trasladó la existencia de tres casos de técnicos de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) que habían sido afectados por picaduras "compatibles con chinches".

Tras ello, desde la Supervisión de Enfermería se comunicaron otros dos potenciales casos. La investigación corroboró entonces que todos los trabajadores prestaban servicio en el ala izquierda de la planta segunda, además de confirmar que no había pacientes afectados.

Recogidas las declaraciones del propio personal, la sospecha apuntó entonces a un sillón trasladado por las trabajadoras desde otro punto del hospital a la sala de personal de esa segunda planta, ala izquierda.

De esta forma, en el comunicado, han garantizado que "ese mismo día por la tarde" se procedió a la desinfección de las zonas comunes de la unidad donde se registraron los casos.

Además, a las 24 horas realizaron una "limpieza exhaustiva de todo el ala", siendo los nueve pacientes que había en ese momento igualmente trasladados a otras zonas.

Finalmente, han relatado que el ala se ha abierto este pasado domingo, aunque "hubiera sido posible abrirla el viernes por la tarde, pero al ser la ocupación muy baja se aplazó a ese día".

En cualquier caso, han zanjado en última instancia que "desde entonces se trabaja con normalidad" y "no ha habido casos nuevos".