Pánico en un pueblo de León: prende fuego con una garrafa de gasolina en un bar después de una pelea

La garrafa de gasolina incautada al presunto autor del incendio. Fotografía: Guardia Civil de León.

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 26 años de edad como presunto responsable de un delito de incendio con peligro para las personas y otro de daños cometidos en el exterior de un bar situado en San Emiliano (León).

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado jueves, 2 de abril, cuando el detenido, en compañía de un amigo, se encontraba en el interior de un bar y, supuestamente, se inició un altercado con otras personas que también estaban en el establecimiento.

Después, abandonó el local y regresó a la zona con una garrafa de gasolina derramando el contenido en la calle para, acto seguido, prender fuego con un mechero.

A consecuencia del vertido, el fuego se extendió hasta el acceso del bar, ocasionando solo daños leves, debido a que las personas presentes pudieron evitar la propagación logrando sofocarlo sin daños personales.

La inmediata actuación de la patrulla de la Guardia Civil de San Emiliano permitió la identificación y detención del presunto autor.

Fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villablino.