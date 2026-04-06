La nueva vida del argentino Javier en un pueblo de León tras recibir una ayuda de 15.000€ para montar un supermercado

El delegado visita el nuevo supermercado de Fresno de la Vega.

El sonido de la persiana al abrirse cada mañana en un pequeño supermercado de Fresno de la Vega (León) es el símbolo de una batalla ganada.

Es el renacer de Tierra de Campos, una de las zonas más dañadas por el envejecimiento y la falta de personas. En este caso, este municipio cuenta con poco más de 450 vecinos y está situado en la ribera del río Esla.

Hasta esta localidad se ha desplazado hoy el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, para visitar el nuevo establecimiento de Javier Fioquetti, un emprendedor argentino que ha encontrado en las ayudas al autoempleo el impulso necesario para consolidar su proyecto de vida en el municipio.

Acompañado por el alcalde, Alfonso Melón, el delegado ha destacado que este comercio es el ejemplo perfecto del impacto directo que persigue el Programa Territorial de Fomento de Tierra de Campos.

Esta iniciativa estratégica del Ejecutivo autonómico, en vigor desde diciembre de 2024, no solo busca la rentabilidad empresarial, sino también mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente de los más mayores, que ahora disponen de productos de proximidad sin necesidad de desplazarse.

"Hace un mes que abrí y esta ayuda te da un impulso para poder emprender un negocio que posibilite un proyecto de vida aquí", ha confesado un optimista Fioquetti durante la visita.

El programa es un plan de choque integral que abarca 206 municipios de las provincias de León, Palencia, Valladolid y Zamora.

Con una ambiciosa movilización de recursos públicos y privados superior a los 93,2 millones de euros, la estrategia articula actuaciones que van desde el desarrollo de suelo industrial hasta la innovación tecnológica.

De la inversión total, más de 63 millones de euros proceden de fondos públicos, con una aportación mayoritaria de la Junta de Castilla y León (48,3 millones) reforzada por las cuatro diputaciones provinciales, que suman otros 14,8 millones de euros al proyecto.

Ayudas para emprender

En el caso específico de León, los frutos de esta primera convocatoria ya son tangibles. Los 32 municipios leoneses integrados en el plan han recibido ya 12 ayudas concedidas y abonadas por un importe de 180.000 euros, a las que se sumarán en breve otras cuatro en fase de resolución.

En total, esta primera fase movilizará más de 200.000 euros en el medio rural leonés, apoyando sectores tan diversos como la albañilería, la jardinería, la farmacia o el sector forestal, además de propuestas innovadoras que aprovechan los recursos locales.

La gestión de estas ayudas directas corre a cargo de la Fundación Anclaje para la Formación y el Empleo (FAFECYL).

Se trata de subvenciones no reembolsables de 15.000 euros destinadas a desempleados que decidan establecerse como autónomos, siempre que acrediten una inversión mínima de 5.000 euros para el inicio de su actividad.

Para facilitar este proceso, la Junta ofrece asesoramiento personalizado a través de la Oficina Tierra de Campos, dependiente del ICECYL, que funciona como guía para que ninguna buena idea se quede sin ejecutar por falta de orientación o financiación.