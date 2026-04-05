Cierran una planta del Hospital Monte de San Isidro por una plaga de chinches: UGT lo tacha de “extremadamente grave"

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado la aparición de una plaga de chinches en el Hospital Monte de San Isidro de León, una situación que ha obligado al cierre preventivo de un ala completa del centro sanitario.

Según ha confirmado el sindicato a través de fuentes internas, la presencia de estos insectos se localizó en la segunda planta del hospital, afectando concretamente al ala segunda izquierda, donde tanto pacientes como personal sanitario habrían sufrido picaduras.

Ante la gravedad de los hechos, la dirección del centro procedió a la clausura de la zona afectada la tarde del pasado miércoles para iniciar las labores de desinfección y control de plagas.

Desde UGT han calificado este episodio como "extremadamente grave y difícil de justificar", recordando que un entorno hospitalario debe garantizar condiciones higiénico-sanitarias "en todo momento" para asegurar la seguridad de quienes se encuentran en sus instalaciones.

El sindicato ha criticado con dureza lo que consideran una "falta de control y prevención" por parte de la dirección del hospital leonés.

En su comunicado, UGT señala que es "evidente que los protocolos de desinsectación han fallado o no se han aplicado con el rigor necesario", subrayando que la salubridad y la seguridad, tanto de los usuarios como de los profesionales, deben ser una "prioridad absoluta" para la Gerencia.

Por todo ello, la organización sindical ha exigido a los responsables del Hospital Monte de San Isidro que abandonen el "hermetismo" y ofrezcan explicaciones detalladas sobre lo ocurrido.

Asimismo, han pedido que ofrezca explicaciones pertinentes, además de la revisión de los protocolos de control de plagas y la adopción de medidas, "que garanticen que ni pacientes ni profesionales vuelvan a verse expuestos a otra situación similar".