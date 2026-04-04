Cuatro heridos en una colisión entre dos turismos en la A-6
Dos hombres fueron trasladados al hospital de León y dos mujeres fueron dadas de alta en el lugar.
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Una colisión por alcance entre dos turismos en Cebrones del Río (León), en el kilómetro 294 de la A-6 sentido Galicia, ha dejado cuatro heridos.
El accidente tuvo lugar sobre las 21:42 horas, cuando se recibió el aviso en el 112 y se informaba de que los heridos se encontraban conscientes.
El servicio de emergencias avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl, que envió una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.
En el lugar, se atendieron a cuatro personas: dos mujeres de 65 y 58 años, dadas de alta en el lugar.
Además, un hombre de 66 años fue trasladado por la UVI móvil al hospital de León y también otro de 63 años, trasladado en ambulancia de soporte vital básico.