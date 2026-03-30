El lugar de Castilla y León, Patrimonio de la Humanidad, creado por la ingeniería romana y que resurge tras los incendios

El escritor romano Plinio el Viejo describió en su obra Historia Natural el impacto de estas explotaciones con una frase que ha pasado a la historia: los montes se venían abajo “con un estruendo que no puede ser imaginado por la mente humana, así como un increíble desplazamiento de aire”.

Las Médulas, situadas al oeste de la provincia de León, cerca del límite con Galicia, constituyen uno de los paisajes culturales más impresionantes de España.

Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, estas antiguas minas de oro romanas son hoy un destino turístico único que combina historia, arqueología y naturaleza.

Este enclave es considerado uno de los mejores ejemplos del mundo de la ingeniería minera romana a cielo abierto, donde la tecnología y la organización del Imperio Romano transformaron radicalmente el territorio.

Las Médulas están formadas por un conglomerado de cantos rodados, arenas y arcillas donde el oro no se encontraba en vetas compactas, sino disperso entre los sedimentos. Esto obligaba a procesar enormes cantidades de material para poder extraer el metal precioso.

El resultado de esta actividad minera es el paisaje que hoy se puede contemplar: imponentes paredes rojizas de arcilla, cuevas excavadas y túneles artificiales, todo ello rodeado por extensos bosques de castaños que aportan un enorme valor paisajístico.

Mina de oro

El momento de mayor apogeo de la explotación se produjo durante el reinado del emperador Trajano, entre finales del siglo I y comienzos del siglo II.

A partir del año 150 d.C. comenzó el declive de la actividad minera y el abandono definitivo del yacimiento llegó en los primeros años del siglo III.

Para extraer el oro, los romanos desarrollaron una técnica revolucionaria conocida como ruina montium.

Este método consistía en excavar una red de pozos y galerías dentro de las montañas, que posteriormente se llenaban con grandes cantidades de agua.

Cuando el agua se liberaba de forma repentina, la presión provocaba el colapso del interior del monte, desintegrando el terreno y facilitando la separación del oro.

Para hacer posible este sistema, los romanos construyeron una impresionante red hidráulica de aproximadamente 1.000 kilómetros de canales, que transportaban el agua desde las montañas cercanas hasta la zona minera.

Este sistema es uno de los grandes ejemplos de la capacidad de ingeniería del Imperio Romano.

La importancia histórica, arqueológica y paisajística de Las Médulas ha llevado a diferentes figuras de protección:

En 1996, la Junta de Castilla y León las declaró Zona Arqueológica. En 1997, la UNESCO las incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

En 2002, el espacio recibió además la protección como Espacio Natural.

Este reconocimiento internacional se debe a la escala del conjunto, el gran número de vestigios conservados y el extraordinario estado del paisaje cultural, que permite comprender cómo la minería romana transformó tanto el territorio como la vida de sus habitantes.

Qué ver en Las Médulas

Visitar Las Médulas es recorrer uno de los paisajes históricos más sorprendentes de España. Entre los lugares más destacados se encuentran:

Mirador de Orellán Es el punto panorámico más emblemático del enclave. Desde aquí se puede observar una vista espectacular de todo el paisaje de Las Médulas. Además, permite acceder a antiguas galerías mineras visitables que muestran cómo trabajaban los romanos.

Senda de las Valiñas Esta ruta recorre la zona central de la mina y permite descubrir algunos de los espacios más icónicos, como La Cuevona y La Encantada, dos grandes cavidades excavadas en la roca que reflejan la magnitud de la explotación minera.

Senda Perimetral Una alternativa perfecta para quienes buscan una visita más tranquila. Rodea el yacimiento y conecta con miradores menos concurridos como Las Pedrices, desde donde se pueden contemplar perspectivas diferentes del paisaje.

El pasado verano de 2025, el entorno natural de Las Médulas se vio afectado por incendios forestales que dañaron parte del paisaje y de la vegetación que rodea este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad.

A pesar del impacto, instituciones, vecinos y entidades ambientales trabajan actualmente para recuperar el entorno y reforzar su conservación.

El objetivo es que este paisaje histórico vuelva a mostrar todo su esplendor y continúe siendo uno de los destinos culturales y naturales más importantes del noroeste de España.

Hoy, Las Médulas simbolizan no solo la huella del Imperio Romano, sino también la capacidad de un territorio para renacer y proteger su patrimonio para las futuras generaciones.