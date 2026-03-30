En libertad las cinco detenidas por la agresión a Bianca: no han pasado a disposición judicial ni se ha recibido el atestado

Dos imágenes de Bianca Lizbeth Fernández, una de ellas tras la agresión RRSS

Las cinco mujeres, de entre 18 y 24 años, detenidas por la agresión a Bianca Lizbeth Fernández, conocida por ser Miss Trans Zamora 2024, no han pasado a disposición judicial, como han informado fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

De hecho, las cinco presuntas agresoras en un pub de La Bañeza (León) el pasado 22 de marzo, como apuntan las mismas fuentes, “fueron puestas en libertad por la Guardia Civil".

Las cinco personas detenidas, como informaba este periódico el pasado viernes, eran arrestadas por un “presunto delito de lesiones y otro de riña tumultuaria” después de la agresión a Bianca al grito de “travelo de mierda”.

Ese mismo día de los hechos, varias patrullas de la Benemérita se personaron en el lugar tras ser requeridos por una pelea en un pub de la localidad bañezana.

Tras ello se inició lo que han denominado la operación Azadi, concluyéndose con la detención de las presuntas autoras de la agresión que están a la espera de pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de guardia.

Según la propia Bianca, ella se encontraba en el baño del establecimiento cuando fue abordada por varias personas que comenzaron a propinarle golpes por todo el cuerpo.

La joven de 21 años relató a este periódico que sufrió puñetazos y patadas en el rostro, tirones de pelos y hasta un botellazo en la cabeza. Para ella, lo sucedido fue propiciado por un "odio hacia su identidad de género".

Bianca tuvo que ser ingresada primero en el centro de salud de La Bañeza y posteriormente trasladada al hospital de Benavente (Zamora).

Sufrió lesiones de distinta consideración, entre ellas varios puntos de sutura en un párpado, múltiples hematomas o inflamación severa en el rostro.

Incluso tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por los facultativos para evitar daños mayores en el ojo afectado.

Aún no se han abierto diligencias

Las mismas fuentes jurídicas han informado, además, que el órgano que llevará la investigación, la plaza 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza, que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, aún no ha abierto diligencias.

No se ha recibido el atestado.