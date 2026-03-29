Diana, la mujer que manda en la Semana Santa de León, sobre el veto femenino en las cofradías: “Aquí no hay debate"

En León, la Semana Santa huele a incienso y sabe a limonada. Pero este año también se ha colado el aroma de polémica y ha llegado desde Madrid.

La decisión del Gobierno de retirar a la localidad valenciana de Sagunto la declaración de Interés Turístico Nacional por excluir a mujeres en sus procesiones ha abierto un debate que, de repente, ha puesto el foco en otras ciudades con tradiciones similares.

Entre ellas, León. Aquí existen cuatro cofradías en las que solo procesionan hombres y una exclusivamente femenina.

Y de repente, lo que durante décadas ha sido una realidad normal y vivida sin grandes discusiones ha empezado a mirarse con lupa.

En medio de ese ruido aparece una voz que conoce bien el mundo cofrade y también la realidad de ser mujer dentro de él: la de Diana Belén García.

Desde 2023, García preside la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León, el órgano que coordina a las 16 cofradías penitenciales de la ciudad.

Su mandato termina en 2026, pero ya ha dejado una marca histórica: es la primera mujer elegida para ocupar el cargo mediante votación.

Según los datos disponibles, cinco de las 16 hermandades existentes presentan algún tipo de restricción en la participación de hombres o mujeres.

Cuatro de ellas, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Minerva y Vera Cruz, el Santo Cristo de la Redención y el Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, no permiten que las mujeres procesionen como cofrades de pleno derecho, conocidos popularmente como “papones”.

En el lado contrario se encuentra la cofradía de María del Dulce Nombre, que desde su fundación hace más de tres décadas limita la participación en la procesión a mujeres, excluyendo a los hombres.

La relación de Diana con la Semana Santa viene de mucho antes.

“Soy papona casi desde que nací”, afirma a EL ESPAÑOL Castilla y León. El término, muy leonés, define a los miembros de las cofradías. En su caso, la tradición le viene de familia. Su padre le inculcó desde pequeña la pasión por las procesiones, los pasos y las túnicas.

Esa pasión la llevó a formar parte de la Hermandad de María del Dulce Nombre, la única cofradía exclusivamente femenina de la ciudad, fundada en 1991 y de la que también fue abadesa.

La polémica que rodea este año a la Semana Santa empezó lejos de León, pero ha terminado salpicando a muchas ciudades.

La decisión del Gobierno sobre Sagunto ha provocado que muchos se pregunten si podría ocurrir algo similar en otros lugares donde existen cofradías solo de hombres o solo de mujeres.

Para García, el primer error es mezclar realidades distintas. “No se puede traer a León lo que pasa en Sagunto”, explica.

A su juicio, antes de abrir debates o tomar decisiones, lo primero es conocer bien cada contexto.

En León, insiste, la convivencia entre cofradías masculinas, femeninas y mixtas es algo natural. “Son más de 30 años así y no existe un debate social que reclame que todas tengan que ser mixtas”.

La Semana Santa leonesa cuenta con 16 cofradías. Y, según la presidenta, esa diversidad es precisamente una de sus riquezas. “Cada una tiene su esencia y su singularidad. Eso es lo que enriquece nuestra Semana Santa”.

La cuestión es conocer hasta qué punto las tradiciones religiosas deben adaptarse a criterios actuales de igualdad cuando también forman parte de un patrimonio cultural.

En León, la presidenta de la Junta Mayor cree que la clave está en la libertad de elección. Con tantas cofradías diferentes, cada persona puede encontrar su sitio.

“Hay sitio para cofradías de hombres, para cofradías de mujeres y para cofradías mixtas”, resume.

Por eso considera arriesgado convertir un caso concreto en una regla general. “Que algo ocurra en un punto de España no significa que tenga que pasar en todos”.

Una mujer que conoce las dos caras

La posición de García es la de hablar desde dentro y desde ambos lados. Es mujer, también pertenece a una cofradía exclusivamente femenina. Y preside el órgano que coordina todas las cofradías de la ciudad.

Esa triple perspectiva le permite hablar con cierta autoridad sobre el tema. Recuerda que la cofradía femenina de León es “muy querida y muy valorada” en la ciudad y que nunca ha sido objeto de polémica.

De hecho, ironiza con una pregunta que, según ella, también debería plantearse: si se cuestionan las cofradías masculinas, ¿se cuestionaría también una procesión formada solo por mujeres?

La Junta no prevé cambios

Mientras el debate crece a nivel nacional, en Castilla y León el mensaje institucional es claro. La Junta no contempla retirar declaraciones de interés turístico regional ni tampoco cuestionar las existentes.

La Semana Santa de León, declarada de Interés Turístico Internacional, sigue siendo uno de los grandes motores culturales y económicos de la ciudad y García cree que esa esencia no está en peligro.

“De aquí en adelante puede haber debates, claro. Pero ahora mismo esa no es la realidad de León”.

Si algo repite varias veces durante la conversación es la de tener “sentido común”.

“No es el más común de los sentidos”, dice con una sonrisa, “y es el que menos se utiliza”. Por eso, la presidenta de las cofradías leonesas prefiere bajar el tono y mantener la calma.

Mientras en otras ciudades se discute el futuro de las procesiones por culpa del Gobierno, en León los papones siguen preparando túnicas, ensayando pasos y esperando la llegada de la Semana Santa.