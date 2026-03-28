La Semana Santa brilla en Astorga y una hermandad cumple 100 años: “Es identitaria y de reencuentro”

Fotografía de la Semana Santa de Astorga. Fotografía cedida por Ciber@stoR a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Semana Santa en Astorga (León) pasa por ser uno de los principales acontecimientos culturales, turísticos y, por supuesto, religiosos, de esta bella ciudad que se ubica en Castilla y León.

Entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección son un total de ocho las cofradías, archicofradías y hermandades que procesionan a los que se une la Junta Profomento de la Semana Santa.

En estas fechas, por sus calles desfila un gran elenco de imaginería religiosa. No en vano, esta Semana Santa fue declarada en 1997 de Interés Turístico Regional y en 2011 de Interés Turístico Nacional.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Raquel Rodríguez, que es la presidenta de la Junta Profomento de la Semana Santa en Astorga y también con Roberto Pérez Morán, hermano mayor de la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que cumple 100 años en este 2026.

Las raíces y la importancia de la Junta Profomento de la Semana Santa en Astorga

“La Semana Santa de Astorga hunde sus raíces en la Edad Media. Por el siglo XV. Contamos con una cofradía muy antigua, de 1475, la de la Santa Vera Cruz y Confalón. Tuvo momentos de altibajos hasta que un 13 de mayo de 1908 surge la Junta Profomento de Semana Santa de Astorga”, nos explica la presidenta, que lo es desde hace seis años.

Un proyecto que fue aprobado por el Obispado con fecha 30 de octubre y del Ayuntamiento el 7 de noviembre. El principal impulsor fue, el por aquel entonces obispo de la Diócesis de Astorga, Julián de Diego y Alcolea.

Según consta en los escritos, el 13 de mayo se reunieron, por indicación de Julián de Diego y Alcolea los representantes del pueblo. Desde el alcalde, hasta representantes de las cofradías penitenciales existentes que eran La Vera Cruz y Nuestro Padre Jesús Nazareno, además de representantes del comercio de la ciudad y de los periódicos locales.

“El objetivo pasaba por relanzar la Semana Santa de Astorga con la unión de todos gracias a la creación de esta Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga. Para ensalzar y promocionar nuestro patrimonio, cultura, historia y turismo”, añade Raquel Rodríguez.

Y vaya si lo consiguió. Ahora, la Semana Santa de Astorga es un referente, ya no a nivel regional, sino también nacional.

La Semana Santa de Astorga. Fotografía cedida por Ciber@stoR a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Unos días únicos de pasión

“La Semana Santa de Astorga cuenta con más de 15 procesiones, 48 pasos escultóricos, más de 30 actos litúrgicos, así como conciertos y otros actos culturales. Por la historia y tradición está declarada de interés Turístico Nacional”, explica Raquel Rodríguez.

A continuación, les dejamos el programa completo de procesiones para que no se pierda ninguna. Como añade la presidenta de la Junta Profomento de la Semana Santa, todas “son únicas”.

“Aunque me gusta destacar todos los momentos de esta semana de pasión, hay uno especial. Es el Martes Santo en el que las cinco cofradías, la archicofradía y las dos hermandades marchan hasta la Catedral donde se realiza el Viacrucis”, nos explica nuestra entrevistada.

Uno de los momentos que merece la pena visitar en Astorga por Semana Santa.

Cofrades en la Semana Santa de Astorga. Fotografía cedida por Ciber@stoR a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Reconocimiento internacional y novedades

El hecho de que fuera declarada, en 2011, de Interés Turístico Nacional hace que la cita “tenga más visitantes” aunque “buscan el reconocimiento internacional” porque “lo merece”, añade Raquel Rodríguez.

“La Semana Santa de Astorga es identitaria, de reencuentro y hermanamiento. Todos los que están fuera de la ciudad vuelven. Es muy emotivo. Por aquí pasan al año miles de personas”, asegura.

La presidenta de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga nos da unas pinceladas de las principales novedades para este año. Una de ellas es que la Hermandad de Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús Nazareno cumple 100 años.

“Esta cofradía va a estrenar una nueva virgen este año que se llama María Santísima de la Salud y que va a acompañar a Nuestro Padre Jesús de Nazareno en la noche del Jueves Santo”, explica Rodríguez.

Fotografía de la nueva imagen de la hermandad. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Otra cofradía, como señala nuestra entrevistada, en esta ocasión la del Bendito Cristo de los Afligidos “también estrenará otra imagen” que saldrá el Viernes Santo por la mañana, acompañando al Cristo que lleva el mismo nombre.

“El Jueves Santo, por la mañana, la Cofradía de la Santa Vera Cruz y Confalón recupera otra procesión y la Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores, por primera vez, saldrá coronada”, finaliza Raquel Rodríguez.

100 años

Roberto Pérez Morán es el hermano mayor de la Hermandad de los Caballeros del Silencio de Nuestro Padre Jesús de Nazareno. Lleva ostentando el cargo desde hace 12 años.

Nació en Astorga, hace 52 años y siempre ha estado allí. Es una persona que vive la Semana Santa desde pequeño y lo hace todo el año. Desde pequeño, cuando sus padres le introdujeron en la hermandad.

“Cumplimos 100 años y estamos encantados. Somos 350 hermanos y hermanas. A lo largo del año estamos cumpliendo muchos actos y tenemos ganas de estrenar nuestra nueva imagen. Muy orgullosos”, apunta Roberto, en declaraciones a este periódico.

Será el Jueves Santo cuando María Santísima de la Salud procesione por las calles de Astorga para satisfacción de la hermandad.

Un momento único como todos los que se disfrutan en la Semana Santa de Astorga.