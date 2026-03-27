Detenidas cinco jóvenes por la agresión a Bianca en un pub de La Bañeza: acusadas de delitos de lesiones y riña tumultuaria

La Guardia Civil ha detenido este pasado jueves a cinco mujeres, de entre 18 y 24 años, por la agresión a Bianca Lizbeth Fernández, quien era conocida por ser Miss Trans Zamora 2024, en un pub de La Bañeza (León) el pasado 22 de marzo.

Las diligencias de la investigación, que han sido llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, han permitido identificar y arrestar a las personas involucradas en el altercado.

Todas ellas han sido arrestadas por un presunto delito de lesiones y otro de riña tumultuaria, después de que agrediesen a Bianca al grito de "travelo de mierda".

El mismo día de los hechos, varias patrullas de la Guardia Civil se personaron en el lugar tras ser requeridos por una pelea en un pub de la localidad bañezana.

Tras ello se inició lo que han denominado la operación Azadi, concluyéndose con la detención de las presuntas autoras de la agresión que están a la espera de pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de guardia.

Según la propia Bianca, ella se encontraba en el baño del establecimiento cuando fue abordada por varias personas que comenzaron a propinarle golpes por todo el cuerpo.

La joven de 21 años relató a este periódico que sufrió puñetazos y patadas en el rostro, tirones de pelos y hasta un botellazo en la cabeza. Para ella, lo sucedido fue propiciado por un "odio hacia su identidad de género".

Bianca tuvo que ser ingresada primero en el centro de salud de La Bañeza y posteriormente trasladada al hospital de Benavente (Zamora).

Sufrió lesiones de distinta consideración, entre ellas varios puntos de sutura en un párpado, múltiples hematomas o inflamación severa en el rostro.

Incluso tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia por los facultativos para evitar daños mayores en el ojo afectado.