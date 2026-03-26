La Semana Santa de León, bajo lupa por las cofradías que no permiten salir a mujeres: la Junta no hará cambios

Celebración del acto de ‘El Encuentro’ en el transcurso de la Procesión de los Pasos de la Cofradía Dulce Nombre de Jesús Nazareno Campillo / ICAL

La decisión del Gobierno de retirar el reconocimiento de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto (Valencia) por excluir a las mujeres ha reavivado el debate sobre la igualdad en las cofradías de distintas ciudades españolas.

La polémica ha encendido también las alarmas en León, donde algunas hermandades mantienen limitaciones de participación por razón de sexo.

Ante este contexto, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad.

Tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no se plantea retirar la calificación de interés turístico regional ni solicitar al Gobierno central que retire las declaraciones de Interés Turístico Nacional o Internacional a ninguna Semana Santa de la comunidad.

Carriedo subraya que la Junta mantiene un compromiso claro con la igualdad, pero matizó que ese principio no implica cuestionar de forma inmediata los distintivos turísticos que poseen estas celebraciones.

“Claramente estamos a favor de la igualdad y ese es el criterio que siempre se ha mantenido”, afirmó, aunque precisa que ello no supone “abrir la puerta en este momento a plantear la retirada de la calificación de Interés Turístico Regional a ninguna Semana Santa”.

En León capital hay runrún, cuya Semana Santa cuenta con el reconocimiento de Interés Turístico Internacional desde el año 2002.

Según los datos disponibles, cinco de las 16 hermandades existentes presentan algún tipo de restricción en la participación de hombres o mujeres.

Cuatro de ellas, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, Minerva y Vera Cruz, el Santo Cristo de la Redención y el Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, no permiten que las mujeres procesionen como cofrades de pleno derecho, conocidos popularmente como “papones”.

En el lado contrario se encuentra la cofradía de María del Dulce Nombre, que desde su fundación hace más de tres décadas limita la participación en la procesión a mujeres, excluyendo a los hombres.

La medida ha generado inquietud en otras ciudades con celebraciones similares, que temen que el mismo criterio pueda aplicarse a sus festividades.

Tradición y modernización

Desde la Junta de Castilla y León se insiste en que las hermandades son entidades con autonomía para regular su funcionamiento interno.

No obstante, Carriedo anima a avanzar hacia una mayor igualdad dentro de estas instituciones.

El consejero defiende que este proceso debe hacerse “en un espíritu de modernización acorde con los tiempos actuales”, conciliando la tradición que caracteriza a las cofradías con los valores sociales actuales.