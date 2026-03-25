La Semana Santa de León genera 16 millones y enamora a los turistas: el 99,6% quiere volver y gasta 179 €

La Semana Santa de León generó en el año 2025 un impacto económico que se estima en los 16 millones de euros y atrajo a un total de 17.392 visitantes que realizaron un gasto medio de 179 euros por personas.

Además, la experiencia alcanza niveles de satisfacción que son “sobresalientes” con un “94% de turistas que la recomienda” y un “99,6% que manifiesta su intención de volver”.

A estos datos se suma la implicación de la población local, dado que el 85% de los residentes permanece en la ciudad durante los días centrales, contribuyendo también al dinamismo económico con un gasto medio superior a los 100 euros.

Son algunos de los principales resultados que arroja el ‘Estudio sobre el impacto económico y social de la Semana Santa de León 2025’ elaborado por el grupo de investigación MKTING Research de la Universidad de León.

Este miércoles se ha presentado en un acto presidido por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, junto a la rectora de la ULE, Nuria González, la presidenta de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Diana Belén García, y la investigadora Ana González, directora del Departamento de Dirección y economía de la Empresa, que fue la encargada de detallar los principales resultados. .

El informe, encargado por la Junta de Castilla y León a través de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (FGULEM), se ha desarrollado a partir de una metodología mixta que combina encuestas a más de 1.500 participantes, el análisis de más de 10.000 publicaciones en redes sociales y técnicas de neuromarketing para medir el impacto emocional de la celebración.

El consejero destacó la importancia de contar con “un conocimiento exhaustivo de la realidad” para poder planificar con rigor, subrayando que este estudio permite avanzar hacia una estrategia “coordinada e inclusiva”.

En este sentido, puso en valor tanto el impacto económico del evento como su capacidad de fidelización, al tiempo que incidió en la necesidad de “preservar la calidad de vida de los residentes” y mantener la autenticidad de la Semana Santa como uno de los principales activos diferenciales de Castilla y León.

Por su parte, la rectora de la Universidad de León destacó el valor de este trabajo como ejemplo de transferencia del conocimiento, al trasladar la investigación universitaria a la toma de decisiones reales en ámbitos como el turismo o la gestión cultural y puso en valor un trabajo en el que se aplican metodologías innovadoras para ofrecer una radiografía completa del impacto económico, social y emocional de la Semana Santa leonesa.

Desde la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, su presidenta recordó que el estudio confirma el papel de la Semana Santa como principal motor económico y social de la ciudad en el inicio de la primavera. Por ello, destacó el esfuerzo colectivo que implica la organización de cerca de medio centenar de actos y procesiones en apenas diez días.

Asimismo, planteó la necesidad de abrir una reflexión sobre el retorno que reciben las cofradías, que asumen gran parte del esfuerzo organizativo y económico y apeló a que los resultados del estudio sirvan también para avanzar en una mayor implicación institucional que contribuya a sostener este legado, “que es de todos y beneficia a todos”.

Conclusiones principales

El estudio analiza el impacto desde una perspectiva integral, incluyendo no solo a los visitantes, sino también a cofrades, residentes y tejido empresarial. En este último ámbito, casi la mitad de los negocios (49%) afirma haber incrementado sus ventas durante la Semana Santa, consolidando el evento como un motor clave para la economía local.

Además, el informe pone de relieve el fuerte componente emocional y de identidad asociado a la celebración. Concretamente, el 92% de los cofrades considera que la Semana Santa fortalece la identidad leonesa, mientras que entre residentes y visitantes destacan emociones como el orgullo, la devoción o el respeto.

La dimensión digital también adquiere un papel relevante, con una conversación en redes sociales dominada por un tono positivo, entre el 73% y el 81% de las publicaciones, y con Instagram como principal plataforma de difusión, proyectando una imagen de León como destino cultural, auténtico y experiencial.

El estudio concluye con una batería de recomendaciones estratégicas orientadas a reforzar el posicionamiento de la Semana Santa de León, mejorar la coordinación entre actores y potenciar su impacto económico, social y reputacional. Unas líneas de trabajo que, según destacó la investigadora, deben abordarse desde una evaluación continua que permita seguir consolidando este evento como uno de los grandes referentes culturales y turísticos del país y una herramienta estratégica para el desarrollo de León.