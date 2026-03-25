Confirmado por la Agencia Espacial Europea: León, uno de los mejores lugares del mundo para observar el eclipse solar

La rectora Nuria González y del alcalde José Antonio Diez durante la presentación. ULE

León dará un salto al escenario científico nacional e internacional el próximo 12 de agosto.

Se ha convertido en el punto de encuentro ciudadano en España de la Agencia Espacial Europea (ESA) para seguir el eclipse solar desde la ciencia en un gran evento divulgativo impulsado junto a la Universidad de León y el Ayuntamiento de León.

La iniciativa fue presentada este miércoles por la rectora de la universidad, Nuria González, y el alcalde de la ciudad, José Antonio Diez.

Ambos han destacado que el evento situará a León “en el centro de uno de los acontecimientos científicos y divulgativos” más relevantes del año, consolidando a la ciudad como “epicentro” de la ciencia ciudadana durante una jornada conectada con otras iniciativas impulsadas por la agencia espacial.

La elección de León por parte de la ESA supone, según explicó la rectora, un reconocimiento a la capacidad de la ciudad para liderar proyectos de gran impacto y a su condición de enclave privilegiado para la observación del eclipse.

También destacó el “trabajo conjunto desarrollado por las tres instituciones desde el pasado mes de octubre para hacer posible la cita”.

González subrayó que se trata de una oportunidad única para acercar la ciencia a la sociedad y convertir un fenómeno excepcional en una experiencia compartida de conocimiento. “Permitirá despertar vocaciones científicas y demostrar el papel de la Universidad como motor de conocimiento y conexión con la ciudadanía”, afirmó.

En la misma línea, el alcalde señaló que contar con la ESA y con el conocimiento científico de la Universidad de León supone una “garantía para ofrecer a la ciudadanía una experiencia completa en torno a un fenómeno” que, por sus características, constituye un auténtico evento astronómico de dimensión mundial.

Además, destacó el “impacto” que tendrá la iniciativa en la ciudad, que se convertirá en un gran espacio abierto donde miles de personas podrán vivir el eclipse.

El regidor también quiso resaltar la implicación de la Asociación Leonesa de Astronomía, cuya labor divulgativa está siendo fundamental para acercar este fenómeno astronómico a la ciudadanía.

El Palacio de Exposiciones, escenario principal

El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones de León y su entorno, que se transformarán en un gran espacio abierto a la participación ciudadana donde la ciencia y la divulgación serán protagonistas.

La elección del enclave responde a un estudio realizado por investigadores de la Universidad de León para determinar los puntos de la ciudad con mejores condiciones para la observación del eclipse.

Durante la jornada se desarrollará un completo programa que combinará charlas científicas sobre el eclipse, el estudio del Sol y la meteorología espacial y su impacto en la vida en la Tierra.

También participarán expertos vinculados a misiones de la ESA y se organizarán talleres educativos dirigidos especialmente a familias.

La Universidad de León tendrá un papel destacado en la organización del programa, tanto en su vertiente científica como divulgativa.

Como antesala de este gran evento, está previsto que en la última semana de abril miembros de la ESA España participen en una jornada divulgativa dedicada al eclipse, en la que además se presentará con más detalle la programación prevista para el 12 de agosto.