Una mujer agrede a una médica de Valencia de Don Juan por no estar de acuerdo con la atención recibida: está siendo investigada

La Guardia Civil de León, a través del Puesto de Valencia de Don Juan, procedió el pasado 17 de marzo a la investigación de una mujer como presunta autora de un delito de atentado a la autoridad.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del día 11 de marzo, cuando la investigada, supuestamente, agredió a la médico que prestaba sus servicios en el Centro de Salud de Valencia de Don Juan.

Al no estar de acuerdo con la atención recibida, golpeó a la doctora en el antebrazo, causándole lesiones leves. Además, fue testigo de dicha agresión un enfermero que la acompañaba, quien avisó a la Guardia Civil.

Al lugar se desplazó una patrulla que procedió a la identificación de la presunta agresora y al inicio de las diligencias pertinentes.

El caso ya ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, en funciones de guardia.

Esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones que la Comandancia de la Guardia Civil de León impulsa de forma prioritaria bajo el Plan Integral de Protección a Profesionales de la Salud, cuyo objetivo es garantizar la seguridad del personal sanitario y erradicar cualquier tipo de violencia en los centros de atención médica.