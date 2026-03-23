León triplica la recogida de vidrio en la hostelería: 170 establecimientos se suman al servicio puerta a puerta

El Ayuntamiento de León, en una acción conjunta con Ecovidrio y la Asociación Hostelería de León, ha puesto en marcha el nuevo ‘Plan Integral León Recicla Vidrio’.

Con esta iniciativa, se ampliará el sistema de recogida de vidrio a un total de 170 establecimientos hosteleros de la ciudad, pasando de los 60 actuales, y se mejorará el sistema de recogida de los vecinos de las nuevas calles peatonales y de otras zonas de la ciudad.

En la presentación, el alcalde José Antonio Diez ha estado acompañado por el concejal de modernización y Servicio de Limpieza, Jon Fernández; el subdirector zona Centro-Norte de Ecovidrio, Ricardo Sevilla; y el presidente de la Asociación Hostelería de León, Óscar García.

Uno de los pilares fundamentales del proyecto es la apuesta por una hostelería sostenible. A través del programa EcoVares, el servicio de recogida puerta a puerta en el casco histórico experimentará un crecimiento exponencial, pasando a dar cobertura a 170 establecimientos.

A partir del 23 de marzo, estos locales contarán con un sistema de recogida cinco días a la semana (lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos) en horarios de mañana y tarde.

Para facilitar esta transición, se entregarán medios adaptados de forma gratuita y se realizarán campañas informativas para asegurar el cumplimiento de la normativa de separación selectiva.

El plan también pone el foco en la ciudadanía, especialmente en los barrios de San Claudio, Centro y Eras de Renueva. Unos 15.600 vecinos de estas zonas recibirán comunicaciones en sus domicilios recordando la obligatoriedad de reciclar, reforzadas con puntos de información en áreas concurridas.

Además, la infraestructura urbana se verá fortalecida con la instalación de 21 nuevos contenedores que complementarán a los ya existentes, facilitando el depósito de residuos en las nuevas calles peatonales y otras áreas estratégicas.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha destacado que “los leoneses depositan de media más de 2.200 toneladas de vidrio en los contenedores verdes contribuyendo de forma notable a la reutilización de un producto que es cien por cien reciclable”.

Cifras, ha añadido, que con este nuevo plan integral “se pueden incrementar y para ello trabajamos con Ecovidrio para también, y más importante, hacer más sencillo el depósito de este tipo de envases por parte de los hosteleros, que son quienes más vertido de envases generan, y de la ciudadanía en general”.

Según ha informado el Ayuntamiento, durante 2025 en la ciudad de León se reciclaron 2.284 toneladas de envases de vidrio en los 469 contenedores verdes repartidos por toda la ciudad.

Así, la aportación ciudadana se sitúa en los 18,51 kg/habitantes y posicionan a León como la tercera capital de provincia más recicladora de la Comunidad.