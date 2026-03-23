El cobro de las 447 papeletas premiadas en Villamanín comienza este martes: seis agraciados no aceptan la quita

La celebración del Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín Ical

La comisión de fiestas de Villamanín, ahora constituida legalmente como asociación, ha dado por cerrado el complejo sistema de registro necesario para repartir el premio del Gordo de la Lotería de Navidad.

Tras el error detectado en la venta de participaciones, donde se emitieron más papeletas de las que realmente cubrían los décimos premiados, la entidad ha confirmado que 447 de las 450 papeletas vendidas han sido registradas y aceptadas dentro del convenio de cobro con quita.

El cierre del sistema ha arrojado una noticia positiva para la mayoría de los agraciados: tres papeletas no han sido registradas, lo que permitirá redistribuir su importe entre el resto de los participantes.

Esto supone que cada una de las participaciones válidas recibirá un incremento aproximado de 396 euros adicionales. No obstante, el proceso no ha sido unánime, ya que los portadores de seis papeletas han decidido no aceptar el convenio propuesto.

En este sentido, la asociación ha aclarado que cualquier reclamación legal o déficit derivado de esta decisión será asumido económicamente por los propios miembros de la comisión.

El reparto efectivo del dinero comenzará este mismo martes, 24 de marzo. Los premiados, que ya han sido contactados por el despacho de abogados Gómez Gallardo, deberán acudir a sus citas en la entidad bancaria portando su DNI y la papeleta original.

Una vez concluida esta fase, la asociación se ha comprometido a publicar un balance detallado de ingresos y gastos, asegurando que, si existiera un excedente final, este se repartiría de nuevo entre los titulares registrados.

Desde la asociación han querido agradecer la paciencia y el respeto mostrado por las familias del pueblo.

A pesar de los errores iniciales, por los cuales han pedido disculpas públicamente, subrayan que el apoyo vecinal ha sido la pieza clave para alcanzar una aceptación masiva del acuerdo.

Ahora, en este tramo final, solicitan la última colaboración de los premiados para que la entrega del premio se realice con la mayor agilidad posible.