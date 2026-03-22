Recuperan casi una tonelada y media de cobre robada en la provincia de León: hay seis detenidos y cuatro investigados

Un agente de la Guardia Civil con una de las bobinas de cableado de cobre recuperadas en León

La Guardia Civil de León ha logrado recuperar 1.450 kilogramos de cableado de cobre que había sido robado durante los últimos meses en la provincia. Fruto de la operación, hay seis detenidos y cuatro investigados por su presunta implicación.

Las actuaciones se han desarrollado en el marco del Plan Nacional Contra el Robo de Cobre y el material sustraído ha sido encontrado en los municipios de Posada de Valdeón, Villadangos del Páramo y Villaturiel.

El pasado mes de febrero, durante la fase de explotación de la operación Colombroño, el equipo Roca de la Guardia Civil de León arrestó a dos personas como presuntas autoras de dos delitos de hurto de bobinas de cobre, valoradas en unos 20.400 euros.

Estos ocurrieron en dos episodios distintos, en el polígono industrial de Villadangos del Páramo. El resultado de las pesquisas llevó a los investigadores hasta los presuntos autores, que actuaban con un alto conocimiento de las instalaciones y las dinámicas de trabajo de la empresa donde actuaron.

La investigación permitió averiguar que los detenidos, tras sustraer el material, vendían el mismo en centros de reciclajes de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de terceras personas, con el fin de dificultar el rastreo del cobre apropiado indebidamente.

En el caso de Villaturiel, el Puesto Principal de Armunia ha investigado a cuatro personas tras recibir una denuncia por un robo de 200 metros de cableado de cobre de una línea telefónica en desuso, valorado en 1.728 euros.

Tras tener conocimiento de los hechos la Guardia Civil, los efectivos del equipo Roca de dicha comandancia comenzaron las gestiones para esclarecer los mismos, investigando a los supuestos autores y recuperando el material en una chatarrería del Alfoz de León, siendo el cobre inmovilizado a disposición judicial.

Por último, el pasado 18 de marzo descubrieron la presencia en la zona norte de la provincia de un vehículo que estaba ocupado por varias personas que presumiblemente pudieran estar intentando robar cable de cobre del tendido telefónico.

Ante ello, un dispositivo de patrullas de seguridad ciudadana de los puestos de Riaño, Vegas del Condado y Almanza logró detener a tres hombres que fueron sorprendidos en Posada de Valdeón, dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, tras cortar parte del cable de una línea telefónica en desuso.

Los ladrones habían troceado y dispuesto el material para su transporte. Los agentes localizaron igualmente el vehículo en el que se desplazaban, que estaba ocupado por una cuarta persona que también fue detenida, portando dentro numerosa ropa y pertenencias de todos ellos, además de 250 kilogramos de cobre que fue recuperado.