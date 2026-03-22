Astorga llama a vivir "los misterios santos de nuestra fe" más allá de las procesiones de Semana Santa

El administrador diocesano, Javier Gay, ha invitado a los astorganos a vivir la fe más allá de las procesiones de Semana Santa, en un pregón en el que ha recordado que "somos invitados no a contemplar, sino a vivir los misterios santos de nuestra fe".

Así lo ha manifestado este pasado sábado durante su intervención en la SIA Catedral de Astorga (León), en un acto que marca el inicio de los días grandes en el municipio.

En este sentido, Javier Gay ha resaltado que "el centro de la vida cristiana no es la muerte, sino la vida" y ha enfatizado en la Resurrección como un eje fundamental de la Semana Santa de la localidad.

El acto del pregón oficial ha finalizado con el concierto de la banda de la Real Cofradía de nuestro Padre Jesús de Nazareno y Soledad.