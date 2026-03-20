Expertos de Estados Unidos y Ponferrada, unidos contra el fuego: "Los incendios forestales son un desafío mundial"

Visita de expertos en materia de incendios de la Universidad Estatal de Oregón al Campus de Ponferrada

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León se ha convertido esta semana en punto de encuentro estratégico para el estudio del fuego con la visita de una delegación de especialistas de la Universidad Estatal de Oregón (OSU).

Este grupo de investigadores, referentes en la gestión forestal en Estados Unidos, trabaja conjuntamente con el equipo de Ecología Aplicada y Teledetección de la institución leonesa en un análisis comparado sobre la dinámica de los incendios en ambos países.

Según han informado, los investigadores trabajan en esta materia en un contexto marcado por problemas comunes como el abandono rural o la proliferación de vegetación que favorece la propagación del fuego.

La catedrática de la Universidad de León, Leonor Calvo, ha enmarcado este encuentro dentro de una cooperación previa entre ambas entidades destinada a predecir el comportamiento del fuego y aplicar ese conocimiento a los ecosistemas locales.

Por su parte, el profesor de la Universidad Estatal de Oregón, Sergio Arispe, ha remarcado el carácter global de esta problemática, señalando que los incendios forestales y su impacto en la población son un desafío que afecta por igual a su región y a España.

"Los incendios forestales y la población afectada son un desafío a nivel mundial, tanto en nuestra región como aquí en España", indicó Arispe.

El objetivo prioritario de esta alianza es reforzar la cooperación científica para desarrollar herramientas que ayuden a prevenir los grandes fuegos que amenazan a los núcleos de población. "Queremos trabajar en herramientas que ayuden a evitar grandes incendios que están afectando a nuestros pueblos", ha señalado.

Uno de los ejes fundamentales de este trabajo conjunto es la teledetección y la ULE aporta su experiencia en el procesamiento de datos de satélite con el fin de integrarlos en modelos que permitan a los gestores forestales anticiparse y actuar con mayor eficacia tanto antes como después de un siniestro.

El equipo estadounidense, integrado por expertos en ecología del paisaje, extensión agraria y sistemas de pastoreo, coincide en que la colaboración internacional es la vía más efectiva para afrontar retos de esta magnitud.