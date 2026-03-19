Fallece un hombre de 80 años tras precipitarse frente a la Audiencia Provincial de León

Calle Cid con la Audiencia Provincial de León al fondo

Una mañana trágica se ha vivido este jueves en el centro de la capital leonesa.

Un hombre de aproximadamente 80 años de edad ha perdido la vida tras precipitarse en la vía pública, concretamente en la calle Cid, justo a las puertas de la Audiencia Provincial.

El centro de emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió la alerta a las 8:18 horas, solicitando asistencia sanitaria urgente para una persona que yacía en el suelo tras lo que inicialmente se reportó como una caída.

De inmediato, se movilizaron emergencias Sanitarias (Sacyl), que enviaron personal médico al lugar.

Agentes de la Policía Nacional que se encontraban de servicio en el propio edificio de la Audiencia fueron los primeros en intervenir. Y de la Policía Local, desplazados para dar apoyo en la zona.

A su llegada, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón en el lugar de los hechos.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a acordonar la zona para preservar la escena y garantizar la privacidad de la víctima, dada la afluencia de personas en ese punto neurálgico de la ciudad a primera hora de la mañana.

Actualmente, las autoridades han iniciado las primeras diligencias para esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido y determinar las causas de la precipitación.