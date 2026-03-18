El misterio que León desenterrará este verano: ¿Quién vivió en Puente Castro antes que los judíos?

El grupo Historia y Arqueología y el Instituto de Estudios Medievales organizan una jornada formativa que acerca a los universitarios a la investigación arqueológica y presenta los resultados de las campañas ULE

El cerro de Puente Castro tiene todavía mucho qué contar. Lo que hoy parece una loma silenciosa fue, hace siglos, el epicentro de una de las comunidades judías más importantes del norte de España.

Sin embargo, los arqueólogos de la Universidad de León (ULE) sospechan que bajo las cenizas del asedio de Alfonso VIII se esconde algo más.

En concreto, un pasado previo y un misterioso después que la campaña de julio de 2026 pretende sacar a la luz.

Desde que en 2021 se retomaran los trabajos en colaboración con el Ayuntamiento de León, el equipo liderado por la investigadora Raquel Martínez Peñín ha logrado reconstruir el "puzle" urbanístico del asentamiento. Pero ahora, el objetivo es romper el límite cronológico conocido.

Y es que han aparecido indicios de una ocupación anterior a la llegada de la comunidad judía. ¿Quiénes vivían allí antes?

¿Qué ocurrió realmente tras el abandono forzoso en 1196? La ciencia busca ahora definir qué pasó con ese terreno cuando los últimos habitantes se marcharon.

"Los trabajos nos han permitido documentar indicios de una ocupación previa cuya cronología aún está por determinar", explica Martínez Peñín. La próxima campaña será la llave para abrir esa puerta del tiempo.

Así, este miércoles, la Facultad de Filosofía y Letras se ha transformado en un yacimiento vivo. Estudiantes e investigadores, respaldados por la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, han compartido los hallazgos que están reescribiendo los libros de historia local.

El proyecto destaca por su potencia formativa, atrayendo cada año a unos 40 estudiantes no solo de la ULE, sino de instituciones como la Universidad de Santiago de Compostela o la Universidade do Minho (Portugal).

Los asistentes a la jornada han podido disfrutar de un taller práctico donde se han exhibido materiales recuperados del cerro: objetos cotidianos que revelan cómo comían, cómo vestían y cómo se organizaban socialmente en el Castro.