Usaba como transporte escolar una furgoneta con una placa de matrícula falsa: hay una investigada en Astorga

Utilizaba una placa de matrícula falsa para simular que poseía autorización de transporte público escolar

Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de León han procedido a la investigación de la administradora única de una empresa de transportes por un presunto delito de falsedad documental.

Todo ello en el marco de la reciente campaña especial de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el control del Transporte Escolar,

Los hechos ocurrieron el pasado mes de enero en la provincia de León. Agentes del Equipo de Transportes del Destacamento de Tráfico de Astorga interceptaron un vehículo que realizaba un servicio de transporte escolar trasladando a dos menores.

Al realizar la inspección reglamentaria, los agentes descubrieron que el vehículo carecía de la autorización de transportes necesaria (VT para auto-taxi).

Para eludir los controles, la investigada había sustituido la placa de matrícula ordinaria trasera por una de fondo azul con caracteres blancos.

Este tipo de placas es de uso exclusivo para vehículos de transporte público de viajeros en turismos o VTC, buscando así dar una apariencia de legalidad a un servicio que operaba de forma clandestina.

Consecuencias

Tras el hallazgo, el Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Castilla y León se hizo cargo de las diligencias. La propietaria del vehículo se enfrenta ahora a graves consecuencias.

Ha sido investigada por un delito de falsedad en documento público (Art. 392 del Código Penal), que puede acarrear penas de prisión de seis meses a tres años y multas económicas de hasta doce meses.

Por la vía Administrativa, se han formulado dos denuncias adicionales que suman un total de 6.002 euros en sanciones:

4.001 euros por carecer del título habilitante para transporte regular de escolares.

2.001 euros por no poseer la autorización específica de transporte escolar.

Esta actuación se encuadra dentro de las labores de vigilancia permanente que la Guardia Civil realiza para garantizar que el transporte de menores cumpla estrictamente con la normativa de seguridad y legalidad vigente.