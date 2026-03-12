La "locura" para ver en León el eclipse, con alojamientos a más de 16.000 € la noche: "Espero que ese día no esté nublado"

Hay que remontarse al 2 de octubre de 1959 para encontrar la última vez que se vio un eclipse solar total en España, además únicamente en las Islas Canarias. Si nos referimos a la Península Ibérica, hay que echar el tiempo atrás más de un siglo. Es esa exclusividad lo que está provocando una enorme expectación para este fenómeno astronómico que se volverá a repetir el próximo 12 de agosto de 2026.

El evento está marcado en rojo para los amantes de la astronomía, que desde hace meses e incluso años están en busca de las mejores localizaciones para no perdérselo. Los expertos coinciden en que las mejores ubicaciones se situarán en una franja que recorre España de oeste a este, en la que se encuentran varias provincias de Castilla y León.

Entre ellas, León, que, en las últimas horas, ha sido lugar de debate en las redes sociales. Todo ha surgido a raíz de un vídeo del influencer leonés Iván Álvarez (@ivanalvarezg87 en TikTok) en el que ha compartido los precios de algunos alojamientos, únicamente para ese día.

"¿Qué os parece este alojamiento en León por solo 16.673 euros la noche? Pero no os preocupéis, que es para 20 personas, tan solo tocaréis a unos 833 euros cada uno", comienza en su vídeo ironizando.

En el mismo, se puede ver como este alojamiento, que se alquila completo para grandes grupos, se sitúa en el Barrio Húmedo de la capital leonesa. La lógica podría hacer pensar que se trata de una experiencia de lujo, pero nada más lejos de la realidad.

Ese mismo alojamiento, para las mismas personas, se puede reservar en el mes de marzo por 603 euros en total, unos 30 euros por cabeza, es decir, por 27 veces menos. "Es la locura que se está viviendo en todas las ciudades de España donde se va a ver el eclipse del próximo 12 de agosto", asegura el influencer.

También pone de ejemplo otro alojamiento para 12 personas, en la calle la Rúa, que la próxima semana puede ser alquilado por 184 euros la noche. Sin embargo, para el día del eclipse el precio multiplica "más de 40 veces hasta los 7.513 euros".

"León será uno de los mejores lugares para ver el eclipse solar de este verano", explica Iván. Y estos dos no son los únicos ejemplos, ya que hay otros por 6.000, 4.700 y 3.600 euros la noche. Esta es una realidad que EL ESPAÑOL de Castilla y León también ha podido constatar en las principales plataformas de alquiler de estancias vacacionales.

Ya no solo con la reserva de alojamiento de las fechas que están fuera de los principales periodos de demanda, sino que en la misma semana del eclipse, hay variaciones de varios cientos de euros entre el día del eclipse solar (12 de agosto) y una estancia de tres días entre el 14 de agosto y el 17 de agosto.

"Yo entiendo que el último eclipse total que se vio desde la Península Ibérica fue hace más de un siglo, pero ¿creéis que habrá gente dispuesta a pagar ese dineral por una sola noche?", se pregunta el influencer, para finalmente bromear con que espera que "ese día no esté nublado".