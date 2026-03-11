Muere un trabajador al caer desde una escalera cuando podaba un seto en un vivero de Villadangos del Páramo

Un trabajador de 59 años ha perdido la vida este pasado 6 de marzo tras caer desde una escalera cuando podaba un seto en un vivero de Villadangos del Páramo (León).

Según la información facilitada por la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, el suceso se produjo sobre las 11:13 horas del pasado, momento en el que recibieron una llamada alertando de que los hechos habían ocurrido en la Avenida Principado de Asturias de la citada localidad.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil y los servicios de emergencias de Sacyl, que llegaron a trasladar al hombre con vida hasta el Hospital de León, pero fue aquí donde acabó falleciendo a consecuencia de las lesiones sufridas, según ha desvelado este miércoles Izquierda Unida.

El partido, precisamente, ha emitido un comunicado en el que ha expresado su "profundo pesar" por la muerte del trabajador. Asimismo, en su escrito, han explicado que aún se están investigando las causas de la caída y que la misma provocó heridas de "extrema gravedad" a la víctima.

La formación política ha resaltado que el accidente recuerda que la seguridad laboral "no puede ser una cuestión secundaria", por lo que han considerado "imprescindible reforzar todas las medidas de prevención y promover una mayor sensibilización sobre riesgos laborales para evitar que tragedias como esta se repitan".

Así lo ha trasladado el coordinador de Izquierda Unida en León, Rubén Estévez, que ha hecho un llamamiento a las autoridades y empresas para que se refuercen los protocolos de seguridad en el trabajo, se incremente la formación en prevención y se garantice entornos laborales seguros para todas las personas.

"No podemos permitir que ganarse la vida se convierta en un riesgo mortal. La prevención y la concienciación deben ser prioritarias en todos los sectores", ha concluido Rubén Estévez.