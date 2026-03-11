Muere una mujer tras ser atropellada en un pueblo de León: no pudieron hacer nada por salvar su vida
El fatal suceso se ha producido a las 13:45 horas de este miércoles, en Villaobispo de las Regueras.
Una mujer de unos 50 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 2 de la Carretera Santander en Villaobispo de las Regueras (León), como ha confirmado el Servicio de Emergencias.
Era a las 13:45 horas de este miércoles, 11 de marzo, cuando el centro de emergencias Castilla y León recibía una llamada que alertaba de que la mujer se encontraba inconsciente.
Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Villaquilambre, a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl.
Sin embargo, nada se ha podido hacer por salvar la vida de la mujer y los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de la mujer en el lugar del suceso.