Muere una mujer tras ser atropellada en un pueblo de León: no pudieron hacer nada por salvar su vida

Una mujer de unos 50 años ha fallecido tras ser atropellada por un turismo a la altura del número 2 de la Carretera Santander en Villaobispo de las Regueras (León), como ha confirmado el Servicio de Emergencias.

Era a las 13:45 horas de este miércoles, 11 de marzo, cuando el centro de emergencias Castilla y León recibía una llamada que alertaba de que la mujer se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 112 se ha informado a la Policía Local de Villaquilambre, a Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Sin embargo, nada se ha podido hacer por salvar la vida de la mujer y los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de la mujer en el lugar del suceso.