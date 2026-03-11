Identifican una cepa probiótica para frenar infecciones por listeria: útil para la seguridad alimentaria y evitar muertes

Parte de los investigadores de la ULE que han participado en el estudio. Fotografía: Universidad de León.

Un equipo de investigadores de la Universidad de León (ULE) ha sido capaz de desarrollar un método innovador que identifica bacterias beneficiosas que son capaces de proteger frente a la listeria moncytogenes.

Este pasa por ser uno de los patógenos alimentarios más preocupantes por su elevada mortalidad en personas que pasan por ser vulnerables.

El estudio, publicado en la revista internacional 'Antibiotics', describe un sistema de selección en varios niveles que permite detectar de forma rápida y fiable qué cepas del género Bacillus tienen verdadero potencial probiótico frente a esta bacteria.

Un modelo más realista para seleccionar probióticos

Los científicos de la ULE explican que hasta ahora "muchas bacterias candidatas se seleccionaban únicamente por su capacidad de inhibir el crecimiento de Listeria en placas de laboratorio. Sin embargo, este enfoque no siempre predice si realmente protegerán a las células del organismo".

Para dar solución a este inconveniente, el equipo de la ULE desarrolló un modelo celular basado en fluorescencia, que permite medir directamente si una bacteria protege a células intestinales humanas frente a la infección. Este sistema permitió cribar 26 cepas distintas y reducir rápidamente el número de candidatas prometedoras.

Entre todas ellas, una cepa concreta, Bacillus subtilis CECT 8266, mostró un efecto especialmente potente, ya que ocasionó los siguientes resultados:

Bloqueó completamente la replicación intracelular de Listeria en células humanas,

Redujo aproximadamente seis veces la carga bacteriana en el bazo de ratones infectados,

Disminuyó la pérdida de peso asociada a la infección.

No mostró resistencia relevante a antibióticos clínicamente importantes, y

Presentó genes asociados a la producción de bacteriocinas, compuestos antimicrobianos naturales.

Los resultados demuestran que no todas las bacterias con actividad antimicrobiana funcionan igual en condiciones reales de infección, y subrayan la importancia de utilizar modelos biológicos más predictivos antes de avanzar hacia aplicaciones prácticas.

Potencial en seguridad alimentaria y salud

La cepa identificada podría tener aplicaciones en Seguridad alimentaria, como herramienta de biocontrol frente a Listeria, también para el desarrollo de probióticos dirigidos, y para prevención en poblaciones de riesgo.

Además, al tratarse de una bacteria formadora de esporas, es especialmente estable y adecuada para formulaciones industriales.

El equipo que ha llevado a cabo este descubrimiento estuvo formado por Michal Letek, Jesús Llano Verdeja, Pablo Castañera, Blanca Lorente-Torres, Helena Á. Ferrero, Álvaro Mourenza, Luis M. Mateos. Jaime Pérez Albuerne y Marta Fernández Caso, (los dos últimos son técnicos de laboratorio y participaron como apoyo técnico).

Hay que reseñar que también se contó con la colaboración de estudiantes que realizaban su Trabajo de Fin de Grado (TFG) y que ya son egresados de la ULE y también algunos son colaboradores internacionales de una universidad nigeriana.