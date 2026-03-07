Cinco bercianos atrapados en Bangkok desde el 1 de marzo: “sin soluciones” de la aerolínea ni la embajada española

Un total de cinco personas procedentes del Bierzo, en la provincia de León, forman parte de un grupo de más de 60 españoles que se encuentran en estos momentos atrapados en el aeropuerto de Bangkok (Tailandia) después de que el pasado domingo, 1 de marzo, se cancelara su vuelo de regreso a España, con escala en Abu Dabi, como consecuencia del estallido de la guerra de Oriente Medio.

Jorge Muñoz Fernández voló a Tailandia el 21 de febrero junto a Aurora, Augusto, Iván y Adrián, pero el domingo, cuando tenían que tomar el vuelo de regreso, recibieron un correo electrónico en el que la aerolínea, Etihad Airways, informaba de la cancelación del vuelo, que se pospuso para una fecha posterior. Sin embargo, esa situación se ha ido repitiendo a lo largo de la semana, hasta llegar a hoy, cuando tenían programado un vuelo para las 8.30 horas que “también ha sido cancelado”.

Muñoz explica que, más allá de la recepción de esos correos electrónicos “la aerolínea no da ninguna respuesta”, sino que “remite a un teléfono que está saturado de llamadas”. Además, en los mostradores del aeropuerto, “te dicen que no saben nada” y “cuando estás mucho tiempo hablando con ellos, se van y cierran”.

“Nos han dicho otras personas en el aeropuerto que cabría la posibilidad de que nos reubicaran en un vuelo hacia Shanghái con destino a Londres y, de ahí, a Madrid, pero la compañía dice que no hay disponibilidad, que tienen otros vuelos programados porque hay gente de todo el mundo afectada y para poder volar con ellos hacia China nos hablan del día 18”, relata a la Agencia Ical el berciano.

Convencido de que la aerolínea “busca que se cancelen los billetes”, Jorge detalla que Etihad Airways les ofreció que, si cancelaban su vuelo, les harían un reintegro de unos 500 o 600 euros, además de ponerles en contacto con alguna compañía aérea para buscar otras opciones, cuyos precios rondarían los 9.000 euros por persona, lo que supone “una auténtica salvajada”.

Por otra parte, la aerolínea no les ha proporcionado “ni alojamiento, ni manutención”, porque aseguran que “al no ser culpa de ello no tienen que hacerse cargo”, por lo que llevan ya “cinco o seis hoteles diferentes” de los que “van yendo y viniendo al aeropuerto con las maletas a todas partes”.

Embajada española

Los bercianos, “completamente desesperados y sin saber qué hacer”, se personaron en la embajada española en Tailandia en búsqueda de ayuda, pero allí les dijeron que “Tailandia es un país que no está en guerra y que ellos no pueden hacer nada”, por lo que tendrían que “esperar a ver cómo avanza el conflicto”.

“No estamos en guerra, pero estamos atrapados y somos españoles”, reclama Jorge, quien lamenta que en la embajada les dijeron que ya les llamarían pero “ni nos pidieron los números de teléfono ni nos preguntaron nada más”. “Incluso una trabajadora de la embajada que me comentó de soslayo que nos juntáramos con ingleses o franceses porque su embajada sí funciona”, añade.

A falta de unas horas para que se cumplan siete días de la fecha en la que Jorge, Aurora, Augusto, Iván y Adrián deberían haber cogido un vuelo en Bangkok con destino a Madrid, previa escala en Abu Dabi, en estos momentos, después de una nueva cancelación del vuelo previsto para hoy, se encuentran a la búsqueda de un nuevo hotel en el que pasar el día a la espera de que la aerolínea les dé una solución para regresar a sus hogares en el Bierzo.