Un trabajador cae a un foso desde una escalera a más de tres metros de altura en la zona de bodegas de Jiménez Jamuz

Un trabajador de unos 50 años ha resultado herido tras sufrir una caída de más de tres metros de altura al caer a un foso desde una escalera en un camino situado por la zona de las bodegas de Jiménez Jamuz (León).

El suceso se ha producido a las 15:34 horas y el trabajador herido se quejaba de la espalda y era necesaria la presencia de los Bomberos para poder moverlo de forma segura.

Se ha dado aviso a la Guardia Civil (COS) de León, a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil y a los Bomberos de la Diputación de León.