León pide igualdad real y de derechos por el Día de la Mujer: “El 60% de los desempleados son mujeres”

La desigualdad entre mujeres y hombres no es un hecho natural, sino una realidad construida a lo largo del tiempo. Y precisamente por eso puede transformarse. La educación, el compromiso institucional y la implicación de toda la sociedad son las herramientas para hacerlo posible.

Es el mensaje que ha vertebrado el acto institucional de la provincia de León con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el que Universidad de León, Ayuntamiento de León, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León y Gobierno de España volvieron a unir sus voces para reafirmar su compromiso con la igualdad real.

El acto, organizado este año por la Universidad, tuvo como escenario el Aula Magna de la Facultad de Educación, un espacio simbólico que representa todos aquellos lugares donde se forman las generaciones que construirán la sociedad del futuro.

El momento central fue la lectura del manifiesto institucional en el que la rectora Nuria González defendió el papel de la educación como espacio de libertad para que el talento no encuentre más límites que la propia voluntad y reivindicó la figura de Urraca I de León, primera reina de pleno derecho en Europa, como símbolo histórico de liderazgo femenino.

El alcalde de León puso el foco en la brecha laboral que todavía persiste en la ciudad, recordando que el 60% de desempleados en León son mujeres y defendiendo la necesidad de seguir avanzando hacia un modelo de ciudad donde las oportunidades dependan únicamente de la capacidad y no del género.

Desde la Diputación, su presidente destacó la realidad de las mujeres en el medio rural, donde la desigualdad se manifiesta con mayor intensidad. En este sentido, reivindicó el papel de las mujeres como motor de emprendimiento, innovación y dinamismo en los pueblos, al tiempo que defendió la corresponsabilidad y el refuerzo de los servicios públicos como herramientas clave para garantizar la igualdad de oportunidades.

El subdelegado del Gobierno recordó que la desigualdad también se ha manifestado históricamente en ámbitos que durante años se consideraron neutros, como la ciencia o la seguridad, poniendo como ejemplo los sesgos en la investigación médica. Asimismo, insistió en que la igualdad real no puede existir sin garantizar la seguridad de las mujeres y sin combatir con firmeza la violencia de género.

Por último, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León destacó el papel de la educación como garantía para que la igualdad sea irreversible, subrayando la responsabilidad de las instituciones educativas para formar a las futuras generaciones en valores de respeto, libertad e igualdad.

Un acto de comunidad universitaria

Un acto protagonizado por la comunidad que da sentido a la Universidad. Paula y Judith, estudiantes del grado en Marketing e Investigación de Mercados, fueron las encargadas de conducir el acto, mientras que Leticia, de la Oficina de Relaciones Internacionales, puso la voz y el ritmo con su formación Radio Lulú.

Uno de los momentos más emocionantes llegó con la performance realizada por las estudiantes del tercer curso del grado en Educación Social, dentro de la asignatura de Igualdad, una intervención que invitó a reflexionar sobre los estereotipos, los micromachismos y las desigualdades que todavía persisten en la vida cotidiana.

Durante el acto también se entregaron los premios de la V edición al mejor Trabajo de Fin de Grado, Trabajo de Fin de Máster y Tesis Doctoral en materia de igualdad de género, impulsados por la Universidad de León para reconocer la investigación universitaria en este ámbito.

El premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado fue para Elena Martínez Benavides, con un accésit para Alejandra Elguea López. En la categoría de Mejor Trabajo de Fin de Máster, el reconocimiento fue para Sara Doval Martínez, con accésit para Virginia Nicole Rieckhof Borja. Por su parte, el premio a la Mejor Tesis Doctoral recayó en Sara Corral Fernández.

El acto contó con una amplia representación política, institucional y social de la provincia de León, poniendo de manifiesto que la igualdad no es solo una meta, sino una responsabilidad compartida que se construye cada día, también desde la educación.