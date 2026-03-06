Humo en una vivienda de la calle Zapaterías de León: dos mujeres hospitalizadas

Dos mujeres han tenido que ser trasladadas en ambulancias de soporte vital básico y UVI móvil al Complejo Asistencial de León tras el humo en una vivienda de la calle Zapaterías en León capital, a la altura del número 12, ha informado el 112.

El aviso ha entrado en la Sala de Operaciones a las 12:48 horas y se ha dado aviso a Bomberos de León, Policía Local y Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl.

Se han enviado recursos para atender a las dos mujeres por inhalación que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de León posteriormente.