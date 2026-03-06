La Bonoloto deja una sorpresa de varios miles de euros en León

La suerte ha caído del lado de León este pasado jueves. El sorteo de la Bonoloto de este 5 de marzo ha caído un premio de segunda categoría (5 números + complementario) dotado con más de 61.000 euros.

Ha sido gracias a la combinación 11, 1, 14, 41, 43 y 22, más el complementario 18. Además de en León, cuyo boleto premiado se ha despachado en el despacho receptor nº 45.765 de la calle Castagena, 1, el premio también ha caído en Puerto Real (Cádiz) y Santiago de Compostela (A Coruña), donde un afortunado se ha llevado igualmente otros 61.696,47 euros.

Por otro lado, el reintegro de este sorteo ha sido el 2 y no ha habido ningún acertante de primera categoría, por lo que en el próximo sorteo habrá en juego otros 3,5 millones de euros para un único acertante. La recaudación para este sorteo del jueves ascendió hasta los casi tres millones de euros.