El supermercado inclusivo de Eroski en Carrizo de la Ribera reabre sus puertas: apuesta por los frescos y duplica superficie

La localidad leonesa de Carrizo de la Ribera ha celebrado hoy la reapertura del supermercado inclusivo gestionado por la compañía gallega de distribución Vegalsa-Eroski y la entidad de iniciativa social Soltra Group.

Tras una ambiciosa remodelación, el establecimiento ubicado en el número 87 de la Avenida Puente del Hierro y que estará abierto de 9:30 a 21:00 horas de lunes a sábado, no solo ha modernizado sus instalaciones, sino que ha duplicado su superficie comercial hasta alcanzar los 583 metros cuadrados de sala de ventas.

Esta transformación permite al centro ofrecer un surtido mucho más amplio, que llega ya a las 7.000 referencias entre marcas líderes, productos de marca propia y una destacada selección de artículos de proximidad.

La apuesta por el producto fresco sigue siendo la seña de identidad del establecimiento, que mantiene sus secciones de panadería, frutería, carnicería y charcutería con venta asistida, e incorpora ahora como gran novedad el pescado envasado. Además, para la comodidad de los clientes, el recinto cuenta con un aparcamiento de 50 plazas.

La tienda está atendida por un equipo de 13 profesionales, de los cuales cuatro son nuevas incorporaciones derivadas de la ampliación. Este proyecto busca generar oportunidades reales de empleo para personas con discapacidad.

Equipo del supermercado Eroski de Carrizo de la Ribera

“Para Vegalsa-Eroski es un orgullo poder seguir creciendo de la mano de Soltra Group y de este modelo de supermercado inclusivo que genera oportunidades de empleo para personas con discapacidad”, señaló el responsable de Franquicia de Vegalsa-Eroski, Afonso Naveira.

Por su parte, el CEO de Soltra Group, Jose Antonio Idoeta, indicó que "esta apertura es la cuarta de un plan de creación de 10 tiendas en la provincia de León, con una generación de empleo de alrededor de 120 personas. Una línea de actividad que va a ayudar a nuestra expansión en la provincia y poder acercar oportunidades laborales a las personas en un entorno cercano, así como a ir generando la sensibilización necesaria en toda la provincia”.

Vegalsa-Eroski y Soltra Group suman cuatro establecimientos de iniciativa social, situados en Puente Villarente, Veguellina de Órbigo, León y Carrizo de la Ribera, entre los que ambas entidades emplean ya a 60 personas.